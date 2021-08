Champagnekoret starter op igen

- Vi er et kor, der spænder meget bredt i vores repertoire. Vi synger alt, lige fra højskolesange over salmer til moderne sange. Desuden har vi et rigtig godt sammenhold, hvor vi er fælles om glæden ved at synge, siger Tina Nistrøm Ekstrøm, formand for bestyrelsen. Hun fortsætter:

- Vi håber naturligvis, at rigtig mange melder sig - både mænd og kvinder. Derfor er man velkommen til at deltage to gange i koret uden at melde sig ind. På den måde kan man finde ud af, om Champagnekoret er noget for én. Men vi har virkelig brug for herrestemmer i koret, og vi lover, at de bliver behandlet godt af både sopraner og alt-sangere, siger hun.