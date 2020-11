Ole Ring er formand for Sorø Kultur- og Fritidscenter, der gerne vil have en underafdeling på Frederiksberg.Foto: Thomas Krakau

Center og lokalråd står sammen om kulturhus-ønske

Nu er Frederiksberg Lokalråd nået så langt, at det i samarbejde med Sorø Kultur- og Fritidscenter - i folkemunde kaldet Værkerne - har sendt et konkret ønske videre til udvalgsformænd og borgmester.

Da Frederiksberg Lokalråd for et år siden holdt borgermøde om udvikling af Frederiksberg-området, var et af de ønsker, der blev gentaget mest, et fælles kultur/fritids/borger-hus - meget gerne placeret i den gamle skolebygning på Skolevej.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her