Campingplads gør klar til en stille sæson

- Vi har færre gæster. De 80 pladser plejer at være udsolgt i påsken. I år kommer der måske 10 gæster. I midten af marts plejer de første udenlandske gæster at komme, men der er ingen i år. På den her tid plejer vi at snakke om, hvordan vi kan tiltrække flere gæster. Nu håber vi, at der ikke kommer for mange, for der skal helst være god afstand mellem campingvognene, siger Lone Wellejus.