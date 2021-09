Se billedserie Initiativtager Camilla Huusfeldt gav plads til alle familiens boder i sin indkørsel i Lynge. Foto: Martin Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Camilla fik en god idé: Nu bakker hele byen op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Camilla fik en god idé: Nu bakker hele byen op

Sorø - 25. september 2021 kl. 15:46 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Krejleren Camilla Huusfeldt er fan af loppemarkeder. Så da coronapandemien satte en stopper for større forsamlinger, ærgrede hun sig.

Men så fik hun en idé. Hun tog initiativ til et indkørsels-loppemarked i Lynge, hvor hun bor med familien.

- Jeg savnede at tage på markeder. Så jeg tænkte, at man godt kunne holde afstand, hvis det var et indkørsels-loppemarked, fortæller hun.

Loppemarkedet er netop blevet holdt for andet år i træk. Cirka 20 husstande deltog med en bod i indkørslen, og på det grønne område Lynge Fælled blev der serveret kaffe og pølser.

- Vi sælger ikke de store ting, for folk skal have det med hjem under armen. Men der er en hyggelig stemning i byen, siger Camilla Huusfeldt.

Det er et åbent fællesskab Initiativet har også fået betydning for fællesskabet.

- Det er reklame for byen. Vi viser, at det er en hyggelig landsby. Vi kan godt blære os lidt med, at der er et godt sammenhold, og andre må godt tage del i det. Man får hilst på hinanden, får mere kendskab til hinanden og passer på hinanden. Vi er selv en travl børnefamilie. Og så er det fint med sådan et event her, siger Camilla Huusfeldt.

Loppemarkedet bliver afviklet med en ret løs struktur. Der er ingen betaling eller bindende tilmeldinger. På dagen afgør den enkelte husstand selv, om den har tid og lyst til at stille en bod op. Og så bliver der håbet på godt vejr.

- Det skal bare være hyggeligt, siger Camilla Huusfeldt.

Hun satser på en tradition Ann Larsen er nabo til initiativtageren, og hun er enig.

- Der kom en forbi, som var overrasket over byens størrelse. Og ja, Lynge er større, end man lige tror. Loppemarkedet betyder også, at der er et sammenhold i byen, og så er det bare hyggeligt, siger Ann Larsen.

Lynge-borgerne har tænkt sig at gentage arrangementet, selvom der ikke længere er coronarestriktioner her i landet.

- Nu går vi efter at gøre det til en tradition. Vi gør det igen den sidste lørdag i september næste år, siger Camilla Huusfeldt.