Karianne Andersen driver Café Storgade og køkkenet i Sorø-Hallen. Der var på et tidspunkt tale om, at hun ville droppe Café Storgade, men de planer er sløjfet, og hun fortsætter med caféen. Billedet er fra hallens cafeteria. Foto: Thomas Olsen

Caféen åbner igen

- Med de nuværende corona-regler er det ikke muligt for mig at drive en forretning. Derfor venter jeg med at åbne til tilstandene er mere normale, siger Karianne Andersen.

Der var på et tidspunkt tale om, at lokalet skulle overdrages til ny lejer.

- Det er rigtigt, at der var nogle forhandlinger om et ejerskifte. Det er også rigtigt, at hele den usikre situation omkring Corona gav mig anledning til at overveje, om jeg kunne fortsætte med caféen. Men jeg fortsætter altså med caféen, siger Karianne Andersen, der også er forpagter af køkkenet i Sorø-Hallen, hvorfra hun blandt andet driver catering-virksomhed. Karianne Andersen leverer blandt andet mad til mange kommende studenterfester.