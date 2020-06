Byvandring i børnehøjde

Sorø er omgivet af søer og skov, så hvorfor synes nogle mennesker for mange hundrede år siden, at det var godt at anlægge en by i dette ufremkommelig område? Var man bange for fjender, eller ville man bare have ro og fred? Der har boet mennesker i byen lige siden. I gamle dage levede de et liv, som på mange måder er forskelligt fra det liv, vi lever i dag.