Byrådsmødet er også blevet aflyst

Det er borgmester Gert Jørgensen, der har foreslået byrådsmedlemmerne, at mødes aflyses, og at de planlagte dagsordenpunkter udskydes til næste planlagte møde den 22. april - hvis alt går vel.

- Vi skal respektere de udmeldinger, der er kommet og ikke bidrage til risiko for yderligere smittespredning ved at forsamles mere end 10, påpeger Gert Jørgensen.

Muligheden for at holde mødet som et digitalt møde har også været med i overvejelserne, men ideen er droppet, fordi der er krav om, at der skal være livestreaming for borgerne.