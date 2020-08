Der er ikke plads nok til at overholde coronareglerne i den gamle byrådssal i Sorø. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Byrådsmøder på skolen resten af året Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsmøder på skolen resten af året

Sorø - 31. august 2020 kl. 17:02 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Resten af 2020 bliver byrådsmøderne holdt i multisalen på Frederiksberg Skole. Det har borgmester Gert Jørgensen (K) og kommunens ledelse besluttet.

Borgmesterens forklaring er, at en række særlige forholdsregler for byrådsmøder er blevet forlænget året ud. Og derfor er det nødvendigt at holde møderne i skolens multisal og ikke i den mindre byrådssal på Torvet i Sorø, som det har været kutyme.

På det seneste byrådsmøde blev 2021-planen for de politiske møder også godkendt af et snævert flertal af politikerne. Planen siger blandt andet, at byrådsmøderne holdes i det gamle rådhus på Torvet i Sorø onsdage klokken 17.

Enhedslisten stillede et ændringsforslag om at rykke mødestart til klokken 19 og holde møderne på forskellige lokaliteter rundt i hele kommunen.

Forslaget kunne samle 10 stemmer Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og løsgænger Anita Skjoldager Eskildsen. Radikale Venstres to byrådsmedlemmer undlod at stemme. Konservative, Dansk Folkeparti og Venstres 13 byrådsmedlemmer stemte imod Enhedslistens ændringsforslag.

Byrådet har tidligere besluttet, at det skal være muligt at holde byrådsmøder forskellige steder i kommunen.

- Men jeg mener, at det alene handler om byrådsmøder, hvor der er et emne på dagsordenen, som relaterer sig til et bestemt område, sagde borgmester Gert Jørgensen.

Det var Linda Nielsen fra Socialistisk Folkeparti ikke enig i.

- Jeg synes, det er noget pjat at sige, at der skal være et emne, der handler om området. For i Dianalund interesserer man sig lige så meget for for eksempel gode folkeskoler som i Sorø. Og hvis vi havde web-transmission fra byrådsmøder var det her ikke et problem, sagde Linda Nielsen.

Anne Madsen fra Socialdemokratiet luftede en tanke om, at det måske kunne være en idé at indføre et sluttidspunkt for byrådsmøderne.

- Det vil måske også gøre os skarpere i vores indlæg, sagde Anne Madsen.