Byrådsmedlem fik forlænget sin sygeorlov

Rikke Bach Nielsen har bedt om fri fra byrådsarbejdet, fordi hun af helbredsmæssige grunde er forhindret i at varetage sine opgaver. Hun har tidligere til avisen og på sin offentlige Facebook-profil oplyst, at hun har fået leukæmi.

1. suppleant Christian Bjerre Høst fortsætter som stedfortræder for Rikke Bach Nielsen for møder i byrådet samt i social- og sundhedsudvalget, mens byrådsmedlem Preben Lund indtræder som stedfortræder for Rikke Bach Nielsen til møder i kultur og fritidsudvalget.