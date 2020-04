Byrådsmedlem er på sygeorlov

Det bliver 1. suppleant Christian Bjerre Høst, der indtræder som stedfortræder for Rikke Bach Nielsen for møder i byrådet samt social- og sundhedsudvalget. Byrådsmedlem Preben Lund indtræder som stedfortræder for Rikke Bach Nielsen for møder i kultur og fritidsudvalget.