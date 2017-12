Se billedserie Johannes Lumholt ærgrer sig stadig over den borgerlige kovending i sagen om skolesammenlægning og leder-fyring. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Byråds-farvel: Ærgerlig kovending og dejlig afsked med p-vagter

Sorø - 06. december 2017 kl. 19:23 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Johannes Lumholt har siddet i byrådet de seneste fire år. Han blev valgt ind for de Konservative, men valgte i 2015 at blive løsgænger for så i juni 2016 at melde sig ind hos Nye Borgerlige.

Han stillede op for Nye Borgerlige ved valget i november, men fik ikke stemmer nok til et genvalg. Fremover vil han koncentrere sig om at blive valgt ind i Folketinget. Vi har bedt ham om at se tilbage på de fire byråds-år:

Hvad er du mest glad for at have været med til at gennemføre?

- Der har været mange gode beslutninger, men skal jeg fremhæve én, så er det afskaffelsen af p-vagterne. Det var chikane overfor handelslivet, og afskaffelsen af dem har jo ikke betydet noget. Folk parkerer stadig ordentligt.

Hvilken sag ærgrer dig mest?

- Det er sagen om fyringen af skolelederen på Holbergskolen. I første omgang var det ikke muligt med en almindelig fyring, uden at det ville koste et stort beløb. Så kom ideen med administrativt at sammenlægge Holbergskolen og Ruds Vedby Skole på bordet, så vi ad den vej kunne komme af med skolelederen. Men nogle af mine konservative partifæller sprang i målet, og så var der pludselig alligevel ikke borgerligt flertal for beslutningen. Det gjorde det svært for mig i børne- og undervisningsudvalget. Min troværdighed og mine forhandlingsevner blev ødelagt. Ikke så længe efter blev skolelederen så alligevel fyret. Og jeg meldte mig kort efter ud af Konservative.

Nævn en politisk modstander, du har særlig respekt for?

- Det må blive Grethe Kistrup fra Enhedslisten. Vi er selvfølgelig meget uenige om tingene, men hun sætter sig godt ind i sagerne, og det har jeg respekt for. Linda Nielsen (SF) er også dygtig.

Hvad kommer du til at savne mest?

- Jeg kommer til at savne at være tæt på beslutningerne. Byrådet sidder med mange spændende sager og vigtige spørgsmål. Vi beskæftiger os med kernevelfærd for borgerne. Det har også været hyggeligt, og der har været et godt samarbejde med i hvert fald 22 af de andre byrådsmedlemmer.