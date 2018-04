Se billedserie - I flertalsgruppen er vi enige i forvaltningens konklusioner, siger udvalgsformand Lars Schmidt (DF). Foto: Elmer Madsen

Byrådet skal tage stilling til egenbetaling i botilbuddene

Sorø - 12. april 2018 kl. 10:21 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flertallet i social- og sundhedsudvalget ville følge forvaltningens indstilling - men S sendte sagen i byrådet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Hvor meget skal en borger mellem 18 og 29 år have til rådighed hver måned? Det kunne social- og sundhedsudvalget ikke nå til enighed om på sit seneste møde. De konservative Mogens Schwensen og Bo Christensen ville sammen med Venstres Jens Nygaard og udvalgsformand Lars Schmidt (DF) godkende forvaltningens indstilling om en nedsættelse for en enkelt gruppe, men socialdemokraterne Annette Raaschou van der Star og Rikke Bach har begæret sagen taget op på det næste byrådsmøde. Socialdemokraten Preben Lund var fraværende.

Der er tale om borgere, der bor i botilbud. De har ikke en lejekontrakt, så det er kommunen, der fastlægger borgerens egenbetaling i de tilbud. Dermed fastlægges også det rådighedsbeløb, borgeren har hver måned. Hidtil har det være sådan, at borgere fra 18-29 år, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller forhøjet kontanthjælp på grund af en psykiatrisk diagnose eller resurseforløbsydelse, har et rådighedsbeløb på 2.000 kr. pr. måned til dækning af personlige fornødenheder som f.eks. mobiltelefoni, tøj, frisør, transport, medicin i håndkøb, penicillin, ulykkesforsikring, oplevelser m.m.

Fagcentret mener, at et rådighedsbeløb på 2.000 kr. er for højt for de borgere, der modtager uddannelseshjælp, så de er bedre økonomisk stillet end andre unge i samme alder og situation - altså unge i egen ungdomsbolig eller lejebolig.

De unge, der modtager uddannelseshjælp, bor midlertidigt i botilbuddene, og det er forvaltningens konklusion, at når de får 2.000 kr. om måneden, motiverer man ike de unge til at flytte fra det midlertidige tilbud, da det vil medføre en nedgang i deres rådighedsbeløb.

Forvaltningen har kigget på, hvad man gør i Slagelse Kommune. Her har man haft et niveau på 2.400 kr. om måneden. Det sættes nu ned til de 1.600 kr., som også forvaltningen i Sorø foreslår.

- Flertallet mente, at forvaltningens argumentation på området er i orden, så det er vi stemt for, siger Lars Schmidt.

Men det ville socialdemokraterne altså ikke være med til.

- Vi tror ikke på, at det spiller den store rolle i forhold til, om de unge vil flytte fra det midlertidige tilbud eller ej, siger Annette Raaschou van der Star.

- 1.600 kr. er godt nok ikke meget at have til alle de udgiftsposter, og der er tale om 12 borgere i alt, så der er heller ingen nævneværdig besparelse ved at sætte beløbet ned.

- Vi synes 2.000 kr. er et fint beløb, fortsætter hun.

- Forvaltningen peger på, at borgerne kan søge hjælp til enkeltudgifter som briller, tandhebandling med videre - men vil hellere satse på at lære den gruppe borgere at administrere deres egne penge i stedet for at blive afhængig af en forvaltning. I øvrigt er der her tale om en sårbar gruppe.

Annette Raaschou van der Star føjer til, at socialdemokraterne er ligeglade med, hvad Slagelse gør.

- Vi skal fastlægge den standard, vi synes, at der skal være i Sorø Kommune, siger hun.

Også Handicaprådet har udtalt sig imod at sænke beløbet. Rådet peger bl.a. på, at der er tale om borgere, der ikke har mulighed for at have anden indkomst udover uddannelseshjælpen. Rådet tvivler også på, at 1.600 kr. er nok til at dække de nævnte udgifter og mener eksempelvis ikke, at der bliver midler til overs til at deltage i aktiviteter.

Iben Røstbjærg Kullberg og Pia Irene Loop har ikke tilsluttet sig Handicaprådets høringssvar. Jens Nygaard ønskede i rådet at være neutral, da han sidder i social- og sundhedsudvalget. Høringssvaret er underskrevet af Dansk Folkepartis byrådsmedlem Henrik Kjølby Pedersen. Han er formand for Handicaprådet.

Borgere, der er fyldt 30 år og modtager kontanthjælp, forhøjet kontanthjælp på grund af psykiatrisk diagnose eller resurseforløbsydelse har også fremover et rådighedsbeløb på 2.700 kr. pr. måned, mens borger, der modtager førtidspension, har et rådighedsbeløb på mellem 4.900 og 7.500 kr. om måneden afhængig af pensionstype.