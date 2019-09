Der har været flere demonstrationer for at få forbedret forholdene i daginstitutionerne. Her er udvalgsformand Lars Damgaard i samtale med nogle af demonstranterne. Foto: Martin Pedersen

Byrådet skal afgøre antallet af lukkedage

Sorø - 05. september 2019

Børn og undervisningsudvalget vil udsætte besparelser i dagpasningen og SFO - bort set fra lukkedage i daginstitutionerne og lukning af modtageklasser. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det bliver op til byrådet at beslutte, om der skal indføres flere lukkedage i dagpasningen - og i givet fald hvor mange.

Det blev resultatet af mødet i børn og undervisningsudvalget, hvor spareplanen på børneområdet var til behandling.

Sorø Kommune har i dag meget få lukkedage i forhold til nabokommunerne. Der er - afhængig af, hvordan helligdagene falder - maksimalt syvlukkedage med tilbud om nødpasning, mens der ikke er nødpasning på grundlovsdag og 24. december.

I udvalget var der flertal for, at Sorø Kommune indfører to ugers sommerferielukning dog med tilbud om »nødpasning«. Der var også flertal for at nedlægge modtageklasserne for elever udefra.

Til gengæld ønskede flertallet, der bestod af Lars Damgaard (DF), Carsten Petersen (K), Sofie Ullerup Torpegaard (K) og Maria Møller (V), at spørgsmålet om, hvorvidt der på institutionerne skal være flere medhjælpere og færre pædagoger, og hvorvidt åbningstiden i institutionerne skal reduceres, må blive spørgsmål, der tages stilling til i de kommende budgetforhandlinger.

Når det bliver en sag for byrådet, skyldes det, at Enhedslistens Bo Mouritzen begærede sagen i byrådet. Mouritzen kan ikke stemme for yderligere besparelser på børneområdet, og sammen med socialdemokraten Anne Madsen undrede han sig over, at udvalget skal tage stilling til spareforslag, før Sorø Kommunes økonomi for 2020 kendes. Da der er begrundet håb om, at kommunerne får et større råderum denne gang, kan forudsætningerne være ændret i løbet af relativt kort tid.

Madsen og Mouritzen stillede som ændringsforslag, at sagen først behandles, når der er en afklaring af den kommunale økonomi for 2020 i forbindelse med den kommende aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Ændringsforslaget blev stemt ned af flertalsgruppen.

Baggrunden for debatten om besparelser er, at specialundervisningsområdet koster kommunen langt mere end, der er budgetteret med.

I indeværende år mangler der 9,6 mio. kr., og næste år forventes der at komme til at mangle ca. fem mio. kr.

Det, kombineret med, at børn og undervisningsudvalget ligesom de øvrige udvalg også skal hjælpe med at dække et underskud hos socialudvalget og økonomiudvalget både i år og næste år, betyder, at børn og undervisningsområdet står med en økonomisk udfordring på i alt ca. 19 mio. kr.

De manglende 9,6 mio. kr. på specialundervisningen bliver i år fundet ved dels at tage knap fem mio. kr. fra almenundervisningen - og dels ved justeringer på diverse konti, bl.a. ubrugte puljepenge.

Resten af det store beløb, der skal dækkes ind, skulle så findes via diverse konti-justeringer, men i syv tilfælde var det altså forslag, der griber så meget ind, at det skulle ud i høring, inden beslutningen kan træffes. Høringen affødte 21 høringssvar, der stort set alle indeholdt massiv kritik af forslagene.

Spareplanen skal også være med til at sikre, at specialundervisningen styrkes, så presset på almenundervisningen reduceres.