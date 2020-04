Borgmester Gert Jørgensen skal for første gang stå i spidsen for et virtuelt byrådsmøde. Foto: Thomas Olsen

Byrådet holder første virtuelle møde på onsdag

- Det er første gang, at vi i byrådet skal holde et digitalt møde, og for mange vil det også være første gang, at de prøver at bruge den digitale platform, vi skal afvikle mødet på. Af samme grund afholder vi en generalprøve med en fiktiv dagsorden et par dage før, fortæller Gert Jørgensen.