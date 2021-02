Byråd sætter to grunde til salg

Byrådet er hele tiden i overvejelser om grunde og bygninger, der med fordel kan sættes til salg. Dels for at undgå løbende vedligeholdelses-udgifter og dels for at få nogle kroner i kassen.

Den ene er Fuglebakken 20 i Sorø. Et areal på 410 kvm. Forinden skulle forvaltningen lige have afklaret en hævds-sag. Naboen i nummer 18 har nemlig anvendt en del af grunden som indkørsel og har nu vundet hævd på den del af grunden. Men resten - de 410 kvm. - vil nu blive sat til salg.

Den anden grund er på 753 kvm. og ligger på Drosselvej 23 i Stenlille. Grunden har tidligere været kortlagt som forurenet, men efter at der er sket nærmere kortlægning, har det vist sig, at grunden ikke er forurenet.

Spejderne i Stenlille er nabo til grunden, og de er blevet spurgt, om de benytter grunden. Svaret var, at de typisk ikke gør, men at de gerne vil overtage den gratis, hvis det er muligt.

Det kommer dog ikke til at ske. Vil spejderne have grunden, må de byde på lige vilkår med andre. Beslutningen om at sætte de to grunde til salg, blev truffet på byrådets lukkede del af mødet. Og der bliver holdt hemmeligt, hvad kommunen forventer at få for grundene ved salg.