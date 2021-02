Når tingene igen bliver normale, vil de valgte lokalpolitikere stadig have base her på det gamle rådhus i Sorø. Om salen fremover skal tituleres kommunalbestyrelsessalen, er der dog ingen, der har sagt noget om endnu.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Byråd kom lidt tættere på at få sig et nyt navn

Sorø - 02. februar 2021 kl. 06:54 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Sorø Byråd har nu taget de første to skridt til at skifte navn fra Sorø Byråd til Sorø Kommunalbestyrelse.

Først selve beslutningen om at gå i gang med navneskifte. Herefter skal navnesagen behandles to gange i byrådet, inden den er gældende.

Førstebehandlingen er netop overstået.

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) er stadig alene om at stemme imod:

Det historiske - Der er klang af historie over ordet Sorø Byråd, mens Sorø Kommunalbestyrelse er et grumme kedeligt navn. Jeg mener, at det er symptombehandling og ikke noget, der vil få den nordlige del af kommunen til at føle sig mere inddraget, sagde Niels Aalbæk Jensen.

Borgmester Gert Jørgensen (K) mindede om, at så lang historie er der heller ikke ved navnet Sorø Byråd. I 1868 kom der en lov, der pålagde købstæder at kalde det byråd. I 1968 blev kommunerne fritstillet. Sorø Kommune har holdt fast i ordet byråd også efter den seneste kommunesammenlægning, forklarede Gert Jørgensen.

Det er i øvrigt borgmesterens parti, De Konservative, der står bag forslaget om navneændring.

Et grundvilkår Anne Madsen (S) stemte ganske vist for navneændringen, men mener også, at der er lidt symbolpolitik i det:

- Vores kommune er sat sammen af en hovedby, flere byer og endnu flere landsbyer. Ruds Vedby følte sig aldrig tilgodeset i Dianalund Kommune. I Munke Bjergby frygtede vi at skulle ind i Stenlille Kommune. Det er bare et grundvilkår, at det er sådan, og det stiller krav til vores kommunikation og synlighed. Det er også derfor, at vi har foreslået, at byrådsmøderne skal holdes rundt om i kommunen, sagde Anne Madsen.

Dennis Gartig (S) gjorde opmærksom på, at der skal meldes tydeligt ud, når navneskiftet træder i kraft for ikke at forvirre borgerne.

Anden og sidste behandling af navneskiftet vil ske ved byrådsmødet i marts.