Byråd: For stor forskel i vandværkers gebyrer og takster

Sorø - 27. april 2019 kl. 07:59

Flere byrådspolitikere er frustrerede over, at der ikke kan skabes større ensartethed på vandtakster og gebyrer. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Egentlig skulle byrådet bare godkende to takstblade fra henholdsvis Stenlille og Ruds Vedby Vandværk, og egentlig har byrådet ike den store indflydelse på vandværkernes drift, da der er tale om private vandværker, men det afholdt ikke politikerne fra at tage en til tider glødende debat om »vandforholdene«.

- Jeg synes stadig, at det er for ringe, at man kører med gebyrer, der har en voldsom social slagside, sagde Enhedslistens Bo Mouritzen.

- Der er stor forskel på gebyrerne fra vandværk til vandværk, og man lægger rask væk et pænt gebyr oven på de faktiske omkostninger, når der skal åbnes eller lukkes for vandet.

- Vi kan ikke bestemme over de enkelte vandværkers gebyrer, sagde borgmester Gert Jørgensen (K).

- De skal selvfølgelig overholde lovgivningen, men vi har som byråd ikke myndighed til at gå ind og ændre vandtakster eller gebyrer. Men jeg kan bede forvaltningen om at skrive til vandværkerne om, at vi ønsker, at de ser på den problematik.

Men det er ikke kun for voldsomme gebyrer, den er gal med en del af stederne. Også vandprisen var til diskussion.

- Det kan ikke være rigtigt, at der er op til 120 procent forskel på den pris, forbrugeren skal betale for vand. Det er urimeligt. Forskellen på gebyrer er i øvrigt endnu større, lød det fra socialdemokraten Dennis Gartig, der også stillede spørgsmålstegn ved, om gebyrpolitikken overhovedet er lovlig.

Også Alternativets Niels Aalbæk Jensen, der også er formand for grundvandsrådet i kommunen, gav sit besyv med.

- Slemt er det også, at en del vandværker er underfinansieret, sagde han.

- Her burde man kunne gå ind og kræve, at de skal polstre sig mere. Nu har vi eksemplet med Munke Bjergby Vandværk, hvor man har holdt vandprisen 1:1. Begge vandværkets vandboringer er forurenede, men vandværket har ikke selv pengene til at gøre noget ved det. Faktisk burde der kun være tre-firer store vandværker i Sorø Kommune. De ville være store nok til at håndtere de udfordringer der er - og som kommer.

Bo Mouritzen pegede på, at forbrugerne ikke engang kan skifte vandværk, hvis de havde lyst til det. Man er bundet til det nærmeste.

Til Stenlille Vandværk blev beslutningen den, at anlægs- og driftsbidraget på takstbladet for Stenlille Vandværk godkendes med bemærkningen om, at forvaltningen vejleder Stenlille Vandværk og øvrige vandværker om reglerne for gebyrer.

Bo Mouritzen (EL) og Dennis Gartig (S) kunne ikke godkende takstbladet med begrundelsen, at der er for stor forskel mellem de enkelte vandværkers gebyrer, uden at der er en objektiv forklaring. Det er ligeledes uklart om loven overholdes. Med samme begrundelse stemte Bo Mouritzen imod takstbladet fra Ruds Vedby Vandværk - det taktblad kunne Dennis Gartig godt godkende.

De øvrige stemte for. Dog havde Anne Madsen (S) forladt mødet på det tidspunkt. Rikke Bach Nielsen (S), Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger) og Pia Hvid (R) var fraværende.