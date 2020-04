Byløbet er udsat

Løbsledelsen for Sorø Byløb har besluttet, at datoen for Sorø Byløb ændres til lørdag den 26. september 2020.

Løbsledelsen lukkede for et stykke tid siden midlertidigt for tilmeldingerne til Sorø Byløb.

- Med ændringen håber Sorø Rotary Klub og PGI, at rigtig mange får mulighed for at tilmelde sig Sorø Byløb, og at familierne kan få en dejlig dag og dermed også skabe muligheden for, Sorø Rotary Klub at være med til at støtte gode formål, siger Margit Nielsen til DAGBLADET og Sjællandske.