Bykontor forventer underskud - igen

Sorø - 26. november 2017

Når borgere og turister i Sorø går ind på Sorø Bykontor på biblioteket på Storgade til næste år, så vil det måske være et ændret bykontor med andre muligheder for kunderne og nye tilbud til turisterne. Bykontorets økonomiske situation gør det nemlig nødvendigt at genoverveje, hvordan det skal drives i fremtiden.

Sidste år endte Sorø Bykontors regnskab med et underskud på cirka 115.000 kroner. Nu står det klart, at 2017 også kommer til at ende med underskud. Det vides endnu ikke, hvor stort underskuddet bliver. Et forsigtigt bud fra Mia Sørup, leder af Sorø Bibliotek og Bykontor, lyder på omkring 50.000 kroner.

- Men det er usikkert. Vi er meget afhængige af vores indtægter, og nogle af dem bliver først afregnet senere. Så det er det bedste bud, vi har lige nu, siger leder Mia Sørup til DAGBLADET og Sjællandske.

Årsagen til underskuddet er, at DSB har ændret i billetsalget på bykontoret, og fra nytår lukker salget af DSB-billetter helt.

DSB har undervejs fjernet muligheden for at købe nogle af de dyrere billetter på kontoret, for eksempel klippekort og periodekort. Derfor er det nu primært de billigere DSB-billetter, der kan købes på bykontoret. Og da Sorø Bykontor får provision af billetsalget, påvirker det økonomien negativt.

- DSB-salget er faldet drastisk og væsentligt mere end forudset. Det er ikke noget, vi er herre over, for vi bestemmer ikke, hvilke billetter DSB sælger. Tidligere var der en meget stor omsætning på billetsalget, siger Mia Sørup.

Sidste år valgte politikerne i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget at dække underskuddet med en ekstrabevilling. Samtidig blev det årlige beløb til drift af bykontoret hævet med 50.000 kroner.

Om det også bliver løsningen på 2017-underskuddet, er endnu uvist. Det er en beslutning, som politikerne i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget skal træffe.

- Det er en politisk beslutning, hvordan bykontoret skal drives, og hvilke opgaver der skal løses. Vi har skitseret nogle muligheder. Nu sidder vi og kigger på, hvad det betyder økonomisk, men vi er ikke nede i de konkrete elementer endnu. Det hele handler om, at bykontoret skal være med til at understøtte den øgede turisme i Sorø, siger Mia Sørup.

Uanset hvad, så vil man forsøge at øge indtægterne i 2018 via samarbejdspartnere. Det kommer ikke til at kunne dække hele underskuddet, men det kan måske hjælpe lidt på det.

- Vi samarbejder med forskellige turistaktører, og VisitVestsjælland er også interesseret i pakketilbud til Sorø. Og jo mere fokus på turisme i Sorø, desto flere muligheder kan der være. Samtidig er vi et kommunalt bykontor, og derfor er det en afvejning, hvad vi kan være en del af uden at blive for kommercielle, forklarer Mia Sørup.

Sorø Kommune er ved at forberede en politisk sag, hvor arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget senere skal tage stilling til den fremtidige drift af Sorø Bykontor.