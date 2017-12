Mia Sørup, leder af Sorø Bibliotek og Sorø Bykontor, skal nu regne på, hvor meget bykontoret skal skrue ned for serviceniveauet. Foto: Anders Ole Olsen

Bykontor får tid til at finde en varig løsning

Sorø - 09. december 2017 kl. 07:05 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bykontoret på Storgade i Sorø får indtil videre lov til at fortsætte driften ind i 2018, men i mindre omfang end hidtil. Det har politikerne i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget besluttet.

Beslutningen betyder, at Sorø Bykontor får dækket sit 2017-underskud på 65.000 kroner med penge fra udvalgets budget til erhverv og turisme. Der forventes også et underskud i 2018 på 100.000 kroner, og det skal løses ved at tilpasse serviceniveauet til budgettet.

Og når politikerne til næste år skal arbejde med budgettet for 2019, så skal arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget forinden have defineret de fremtidige opgaver og økonomiske rammer for Sorø Bykontor. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Tilpasningen af bykontorets serviceniveau, som politikerne har pålagt kontoret, får en lang række konsekvenser. Det gennemgående tema i konsekvenserne er forringelser og prisstigninger.

Brugen af medarbejderressourcer skal reduceres. Samarbejde med andre turismeaktører skal nedprioriteres. Udbuddet af billettyper skal også reduceres. Og priserne for at servicere samarbejdspartnere skal opjusteres.

Mia Sørup er leder af Sorø Bibliotek og Sorø Bykontor, der har til huse hos biblioteket. Hun har netop fået besked om udvalgets beslutning og skal nu i gang med at regne på, hvad det helt konkret kommer til at betyde for bykontoret.

- Det vil vi bruge starten af januar på at finde ud af. Det er et meget stort puslespil at få til at gå op, og det kan selvfølgelig have en betydning for, hvilken service man oplever. Vi vil meget nødigt ændre på betjeningstiden. Men skal prisen for at sælge billetter for bådfarten øges? Skal prisen for at sælge rundvisninger og guidede ture for stiftelsen være højere? Det skal vi i dialog med erhvervschefen, vores tillidsrepræsentant og vores samarbejdspartnere om, siger Mia Sørup.

Hun kan ikke afvise, at det kan få en betydning for de to medarbejdere, der er ansat på Sorø Bykontor og arbejder henholdsvis 20 og 32 timer om ugen.

- Ja, der kan blive tale om en reduktion i personalet, siger Mia Sørup.

Det er dog endnu uvist, hvordan sådan en reduktion kan løses personalemæssigt.

Anne Madsen (S) er formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget. Hun forklarer, at beslutningen om at tilpasse serviceniveauet er en måde at give bykontoret tid til at finde varige løsninger på de økonomiske problemer.

Det er nemlig andet år i træk, at Sorø Bykontor har underskud, og derfor er politikerne gået ind i sagen. Kommunens forvaltning oplistede tre muligheder for politikerne; luk bykontoret, send opgaven i udbud eller tilpas serviceniveauet.

- Det er besluttet i respekt for en proces. Der er så mange muligheder, som vi skal have udredt. Det kan godt være, at bykontoret kommer til at se helt anderledes ud, og det er kun rimeligt, at forvaltningen og aktørerne får tid til at arbejde med det, siger Anne Madsen.

Sorø Bykontor blev oprettet i 2015 til at betjene kommunens borgere og turister, da man nedlagde Sorøegnens Event og Turistbureau (SET) og i stedet blev en del af VisitVestsjælland-samarbejdet.