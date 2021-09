Se billedserie Byggeriet på Slettebjerg er gået i gang. Foto: Jens Jacobsen

Byggeri af 24 boliger er i gang

Sorø - 22. september 2021 kl. 06:06

Stenlille er en by, der er kendetegnet ved et stort fællesskab, mange ildsjæle, foreninger, aktiviteter og nærvær. Det slå Lotte Krogh, fra Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening fast, og det mener hun øger interessen for byen og giver et behov for nye boliger.

- Det er dejligt at se, at maskinerne nu er i gang, og nye boliger er på vej på Slettebjerg, siger hun Lotte Krogh, og også formanden for Stenlille Kulturhus, Jens Jacobsen, er glad for de nye boliger, der er på vej.

- Det får stor betydning for Stenlille, at der kommer nogle lejeboliger på Slettebjerg, føjer han til.

Lotte Krogh og Jens Jacobsen er med i en arbejdsgruppe, der de seneste to år har arbejdet for at øge udbuddet og variationen af boliger i Stenlille.

- Borgerne i Stenlille har vist stor interesse for nye boliger på Slettebjerg, før verden lukkede ned, fortæller de.

- I december 2019 var der et rykind af borgere i Stenlille Kulturhus. Over 60 Stenlille-borgere tilkendegav et stort behov for nye boliger og en stor interesse for nybyggeri på Slettebjerg.

Det er Dan Svenningsens selskab Amvest Aps, der bygger boligerne på Slettebjerg. Lotte Krogh og Jens Jacobsen fortæller, at arbejdsgruppen vil invitere til et borgermøde i Kulturhuset, hvor Amvest Aps vil fortælle om byggeriet af boligerne for interesserede borgere.

Arbejdsgruppen har desuden e-mails på de borgere, der deltog i den spæde start, og de vil blive informeret om det kommende møde, som arbejdsgruppen er ved at arrangere. Her vil blive lyttet til Stenlille-borgernes behov og ønsker. Der vil også blive fortalt om mødet på andre kanaler.