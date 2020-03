Pilegårdstrekanten er det område, der er skraveret med blåt. Den røde vejmarkering forneden er den omfartsvej, der måske - måske ikke - kommer en dag. Illustration: Sorø Kommune Foto: Lene Eriksen

Byggemodning af nyt kvarter sker hurtigere

Sorø - 09. marts 2020 kl. 19:27 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig skulle det først ske næste år, men nu bliver der lagt op til, at Pilegårdstrekanten i Dianalund skal sættes i gang i år.

Udbygningen af Dianalund kommer efter alt at dømme til at ske et år tidligere, end der var lagt op til ved den seneste budgetaftale.

Her var det aftalt, arbejdet med den såkaldte Pilegårdstrekant, skulle sættes i gang i 2021, men nu er der lagt op til, at arbejdet skal gå i gang inden længe.

- Det gælder om at have de rigtige varer på hylderne, begrunder formand for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard (V), beslutningen om at fremrykke det nye boligområde.

Indtil videre har udvalget for teknik og miljø sagt ja til, at der allerede nu hentes 1,2 mio. kr. af de i alt 6,5 mio. kr., der var afsat til formålet i 2021.

De 1,2 mio. kr. skal gå til forundersøgelser og lokalplanlægning. Og det bliver ikke kun for de fire hektar, der oprindeligt var lagt op til, men for hele trekants-området på 17,3 hektar.

Det valg er truffet, fordi det endnu ikke ligger helt fast, hvordan vejforløbet inde i det kommende boligområde skal være.

Uden en omfartsvej vil udkørslen fra området formentlig bliver placeret i den nordøstlige del - altså i retning mod Holbæksvej/Dr. Sellsvej. Med en omfartsvej vil en udkørsel i den sydlige del af området være naturlig.

Derfor har forvaltningen indstillet, at hele området bliver undersøgt. Det betyder imidlertid også, at forarbejdet gør et større indhug i det samlede budget, der også skal dække den efterfølgende byggemodning. Og at det derfor bliver nødvendigt at finde flere penge til projektet.

Ifølge den nye plan skal forundersøgelserne sættes i gang her i foråret, og byggemodningen forventes at kunne gå i gang til efteråret.

Beslutningen om fremrykning skal også lige konfirmeres i økonomiudvalg og byråd, inden arbejdet kan sættes i gang.