Det er her i Skelbæklund-området, at det kniber for kommunen at få solgt grunde. En stram lokalplan og små grunde vurderes at være de væsentligste årsager. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Byggegrunde på udsalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Byggegrunde på udsalg

Sorø - 23. august 2021 kl. 18:50 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Det har været mere end almindeligt svært for Sorø Kommune at få solgt grundene ved Herrestrupvej og Skulpturvej - i det såkaldte Skelbæklund.

I løbet af 12 år er der kun solgt fem af de i alt 15 byggegrunde, og på trods af at der indenfor de seneste tre år har været en ejendomsmægler koblet på, har det kun givet et af de fem salg.

Det formodes, at der er to væsentlige årsager til, at grundene ikke sælger så godt.

Dels er der en ret stram lokalplan for området: Husenes facader skal fremstå i jordfarver i bestemte materialer, og taget skal være sort. Også for beplantningen er der lagt ret faste rammer.

Dels er de usolgte grunde relativt små. Otte af dem er på 501 kvm, mens de sidste to er på 615 kvm. Det giver ikke meget plads til haver, når huset er bygget.

Og endelig ligger Skelbæklund lidt udenfor byen, selv om to kilometer til butikscentret måske ikke ville virke skræmmende for folk fra større byer.

20 procents afslag Derfor har politikerne i økonomiudvalget netop sagt ja til, at prisen på grundene bliver sat ned.

En grund på 501 kvm. står i dag til salg hos Peter Due Bolig for 295.000 kr., og den pris skal sænkes til 235.000 kr. En grund på 615 kvm. står til salg for 360.000 kr., og den pris skal ned på 295.000 kr.

Når politikerne vælger at sætte grundene på udsalg, skyldes det ikke mindst, at der i en nær fremtid venter en stor boligudstykning ved Pilegårdstrekanten. Grundene her forventes at blive meget populære, og når først de er byggemodnede frygter politikerne, at det kan blive helt umuligt at sælge grundene på Skelbæklund.

Sammenlægninger Udover prissænkning er der også sagt politisk ja til at lægge nogle af Skelbæklund-grundene sammen. Dels for at kunne udbyde en mere attraktiv grundstørrelse, men også for at undgå uventede udgifter, hvis der skal ekstrafunderes i mere end en meters dybde.

Jordprøver har nemlig vist, der er blød grund nogle af stederne, og ifølge aftalen skal kommunen dække ekstrafunderingsudgifter ud over 48.000 kr. Med større grunde bliver der bedre mulighed for at finde et fast område at bygge på, lyder vurderingen.

Skulpturvej 6 kan lægges sammen med Skulpturvej 8. De fem grunde Herrestrupvej 71-79 kan lægges sammen til tre grunde. Endvidere kan ejeren af Skulpturvej 7, der allerede er bebygget, få lov til at tilkøbe grunden Skulpturvej 9, hvis det ønskes.

Medlemmerne af økonomiudvalget er enige om, at alle forslagene er gode ideer, men det er op til den samlede kommunalbestyrelse at tage endelig stilling på det kommende møde.