Se billedserie Indtil videre er den dårligt funderede bygning på Borgerskolen blevet stivet af af store jerndragere. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Byggefejl koster godt 3,2 mio. kr. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggefejl koster godt 3,2 mio. kr.

Sorø - 04. december 2017 kl. 15:59 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nu lavet overslag over, hvad det kommer til at koste at udbedre den byggefejl, der i sommer fik Sorø Borgerskole til at slå revner.

Alt i alt regner den kommunale forvaltning, at udgiften vil lande på 3,25 mio. kr. En udgift, der burde være betalt at den rådgiver, der i sin tid var knyttet til projektet. Men den rådgiver er siden gået konkurs, og derfor hænger kommunen selv på udgiften. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Det er indskolingsbygningen, den er gal med. Den er blot 16 år gammel, men de revner, der viste sig denne sommer, viste sig at være kommet, fordi der ikke er funderet godt nok under bygningen.

Indtil nu er problemet blevet løst ved at støtte og afstive bygningen med store jerndragere. Den manøvre har indtil videre kostet 650.000 kr.

Resten af de godt 3,2 mio. kr. skal bruges til at udbygge de eksisterende fundamenter, og det arbejde vil blive sat i gang omgående, siger formand for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard:

- Det er jo bare med at få løst det så hurtigt som muligt, Den midlertidige løsning koster jo også penge at have i gang.

Sagen vil blive behandlet på udvalget for teknik og miljøs førstkommende møde.

Her vil udvalget bede om tillægsbevilling for at få betalt udgifterne. En bevilling, der vil blive udlignet af, at udvalget selv kommer til at lægge over fire mio. kr. i fælleskassen på grund af nogle kommunale kloakeringsopgaver, der er budgetsat, men endnu ikke nødvendige at udføre.

Sagen skal også videre i økonomiudvalg og byråd, inden der er sagt endelig god for tillægsbevillingen.