Gitte Aamand står i front for frivillig-gruppen, der vil gøre den gamle brugs i Alsted til et nyt samlingssted i byen.

Byens brugs får snart et nyt liv

Sorø - 30. juni 2021 kl. 19:33 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Skråt over for det aktive forsamlingshus i Alsted ligger landsbyens tidligere brugs. Men siden starten af 1990'erne har bygningen ligget lidt øde hen og fungeret som lager og opbevaring af ejerens samlergods.

Alsted tidligere brugs ligger på Alstedvej 39A. Nu kommer der snart liv i købmandens gamle lokaler igen: 35 lokale frivillige - med Gitte Aamand i spidsen - har fundet en ny køber til ejendommen, efter at den tidligere ejer døde i begyndelsen af 2020.

Man kan roligt sige, at Gitte Aamand har gjort et opsøgende arbejde for at forhindre, at den lettere misligholdte bygning skulle ende i de forkerte hænder.

Ikke et hotel igen Få kilometer fra Alstedvej 39A ligger den gamle Alsted-Fjenneslev Skole, og den er for borgerne i Alsted og Fjenneslev ikke et godt eksempel på, hvad der i forbindelse med ejerskifte kan ske med lokale ejendomme. Stedet bliver kaldt »håndværker-hotellet«.

Første forsøg på at finde en ny køber var en henvendelse til borgmester Gert Jørgensen: Måske ønskede Sorø Kommune at overtage huset? Det blev et nej tak fra kommunen.

- Så var der én, som opfordrede mig til at prikke murermester Claus Qvistgaard på skulderen og spørge, om han havde lyst til at erhverve ejendommen, fortæller Gitte Aamand.

Nye ejere Således gjort, og Claus Qvistgaard sagde ja med det samme. Han bor lidt uden for Alsted og holder meget af sit lokalsamfund.

- Jeg købte ejendommen for at hjælpe lokalsamfundet. Jeg har selv alt for travlt til at være en aktiv del af Alsted, men jeg har boet her siden 1988 og er rigtig glad for det, siger Claus Qvistgaard.

Han synes, at de små landsbysamfund er vigtige for Danmark, og at det er synd, hvis de sygner hen.

- Jeg var virkelig trist, da skolen lukkede. Den betød meget for området. Derfor er vi nødt til at kæmpe for det, der er tilbage, mener han.

Op til de frivillige Aftalen med foreningerne Alsted-Fjenneslev Lokalforening, Alsted Forsamlingshus og Alsted-Fjenneslev G&I er, at han bidrager med opfriskning af lokalerne, og at han istandsætter lejligheden, som ligger oven på butikslokalerne.

Lejeindtægten fra lejligheden skal finansiere hans udgifter til ejendommen.

Det er op til de frivillige, hvad de vil bruge butikslokalerne til. Både den tidligere brugs og den tidligere slagterbutik.

Mange ideer Gitte Aamand har selv en bunke gode idéer til, hvad der kan ske på Alstedvej 39A fremover: En antik- og loppeshop og måske en café i slagterlokalet.

- Men det kan også være alt muligt andet, og det er derfor, vi inviterer til inspirationsmøde den 1. juli. Så kan alle komme og bidrage med gode idéer, siger hun.

Foreløbig er hun begejstret over, at p-pladsen ved siden af brugsen er - næsten - ryddet.

- Vi har udfordringer med parkerede biler over alt, når vi holder noget i forsamlingshuset. Nu har vi fået en rigtig god plads, så bilerne ikke skal holde tæt i vejkanten, siger Gitte Aamand.