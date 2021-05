Se billedserie Elisabeth Serena, Landskaberne, Marianne og Hans Henrik Nygaard-Petersen og Søren Sørensen arbejder alle på et fælles mål: At realisere drømmen om et kultur- og turismehus i Ruds Vedby. Foto: Charlotte Koefoed

Byen med de mange skilte satser på kulturen

Sorø - 31. maj 2021 kl. 06:09 Af Charlotte Koefoed Kontakt redaktionen

- Har du nogensinde lagt mærke til, hvor mange vejskilte der er til Ruds Vedby?

Spørgsmålet kommer fra Søren Sørensen, malermester og medlem i den gruppe, der senest i august skal have dannet foreningen Ruds Vedby Kultur- og turismeforening.

Formålet med foreningen er at understøtte det kultur- og turismehus, der er under renovering i en af bygningerne i Den gamle Skole i Ruds Vedby. Den blev i oktober 2018 købt af Hans Henrik og Marianne Nygaard-Petersen.

Og det er ikke kun kulturhuset, der er i fokus. Det er hele byens udvikling.

- Ruds Vedby er gennem tiden blevet kaldt alt muligt, umusikalsk, kriminel og meget mere, men fakta er, at vi har et rigt foreningsliv og mange spændende tiltag. Et borgspil, der har eksisteret siden 1989, middelalderborgen fra 1312 Vedbygård, hvor der snart kommer et galleri, vi har en folkepark, kirke, skole, brugs og meget mere, siger Søren Sørensen.

Med i foreningsgruppen sidder Ingse Rasmussen, lokalrådsformand, og hun supplerer:

- Med det nye kultur- og turismehus får vi et fyrtårn her i byen. Og der skyder noget op alle vegne, Blåbærcafe i Reerslev, Istidsruten, Lykkebjerggård, Birkegårdens Haver, Zen Garden, Kragerup Gods, ja der er masser af ting, turister kan opleve.

Hans Henrik og Marianne Nygaard-Petersen flyttede for over 30 år siden til Ruds Vedby.

Gennem Den Blå Avis fandt de et hus, som havde en usædvanlig historie, nemlig den gamle lægebolig i byen, hvor kongefamilien ofte havde været på besøg.

- Vi kom fra Stevns og faldt pladask for byen. Vi er gennem årene blevet knyttet meget til Ruds Vedby og vil gerne give byen noget, vi synes mangler: Nemlig et sted vi kan mødes, fortæller Marianne Nygaard-Petersen.

Det er grundtanken i de store projekter, der er på Den gamle Skole.

I den del, hvor der har været jernstøberi, har parret deres firma, DBS Serviceselskabet APS og Partum Design, men i de resterende tre bygninger er der andre planer.

En bygning skal indeholde E-sport og lokaler, der kan lejes til forskellige formål, for eksempel erhverv, en anden bygning skal rumme en cafe og så er der Kultur- og turismehuset.

Hans Henrik og Marianne Nygaard-Petersen arbejder med nedrivning og renovering.

De genbruger alt, der kan genbruges og den tanke går igen i de mange ideer, der popper op omkring kultur- og turismehuset.

- Vi vil lave to forsøgsdage i sommerferien, hvor man kan prøver kræfter med for eksempel at bygge noget af genbrugsmaterialer, som vi stiller til rådighed, en sanketur med udekøkken, og så vil en sølvsmed lave workshop. Tanken er, at vi genbruger materialer, men også »genbruger« mennesker. For eksempel pensionister der kan et håndværk, og som i kulturhuset kan give viden videre. Og er man turist, kan man være aktiv i sin ferie sammen med sin familie, forklarer Marianne Nygaard-Petersen.

Hun peger på, at når kultur- og turismehuset er kommet i gang, vil man satse på at få for eksempel pensionerede håndværkere i spil til at drive workshops.

Med i udviklingen af Kultur og Turismehuset i Ruds Vedby er Landskaberne.

Elisabeth Serena mener, det er en god ide at få turisme-delen med.

- Folk vil gerne være aktive i deres ferier og være sammen om noget. Det kan de her. Det er helt unikt, siger hun.

Tanken om at kombinere flere ting, ligger helt i tråd med lokalrådets mangeårige arbejde.

- Vi vil gerne møde folk og gøre noget for at det kan lykkedes. Vi er her i byen kendt for at mødes på kryds og tværs og få ting til at ske. Kultur- og turismehuset bliver et fantastisk samlingssted, slutter Ingse Rasmussen

Der bliver en lille lejlighed og to-tre værelser til overnatning på førstesalen i Kultur- og turismehuset i Ruds Vedby, mens der i stueplan bliver masser af plads til alle typer aktiviteter fra foredrag og musik til arbejdende værksteder.