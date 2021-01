Byen har fået tre nye motionsruter

En let opgave, tænkte gruppen, men helt så let var det ikke. For det var ikke alle lodsejere, der var interesseret i, at der blev sat rute-markeringer op. Og tilskudene til Kløversti-konceptet bortfast også undervejs. Derfor blev den fjerde - og længste - rute droppet, og DUR-gruppen valgte i stedet at lave sit helt eget koncept - nemlig Dianaloopet.