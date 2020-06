Borgmester Gert Jørgensen: - Mange af de erhvervssucceser, vi kender i dag, er opstået ved, at virksomheder i området har udnyttet et lokalt potentiale. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Byd ind med erhvervsprojekter

22. juni 2020

Virksomheder skal have gode muligheder for at udvikle deres forretning i alle dele af Danmark. Derfor åbner Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu for ansøgninger til to puljer på i alt 70 mio. kr. målrettet lokale indsatser, som kan bidrage til at styrke erhvervsvilkårene og udviklingen i hele landet.

Borgmester Gert Jørgensen, Sorø, er også medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og han glæder sig over indsatserne.

- De to indsatser viser kernen i, hvad Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse arbejder for. Erhvervsfremmesystemet skal bidrage til at udvikle de mange potentialer og styrker, der er på tværs af landet. Mange af de erhvervssucceser, vi kender i dag, er opstået ved, at virksomheder i området har udnyttet et lokalt potentiale, siger Gert Jørgensen i en pressemeddelelse om puljerne.

Erhvervsfremmebestyrelsen inviterer ansøgere til at byde ind med projekter, der har potentiale til at udvikle en gruppe af virksomheder fra det samme geografiske område.

Begge ansøgningsrunder giver mulighed for at søge midler til at gennemføre projekter inden for mange forskellige sektorer og til et bredt udvalg af aktiviteter.

De to puljer er åbne for ansøgninger frem til den 1. september 2020 kl. 12.