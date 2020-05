Indehaver af Butler Vin, Mona Langvad, er bekymret for corona-krisens »efterdønninger«, men er samtidig dybt taknemmelig for kundernes opbakning. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Butler Vin: - Glem ikke de lokale butikker! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butler Vin: - Glem ikke de lokale butikker!

Sorø - 10. maj 2020 kl. 19:28 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den seneste halvanden måneds tid har ikke været en dans på roser for Mona Langvad i Butler Vin. Hun er bange for fremtiden på den anden side af coronakrisen - og samtidig dybt rørt over kundernes støtte og loyalitet.

Den lumske coronavirus har sat store spor i forretningslivet overalt i Danmark. Hos Butler Vin i Vestergade i Sorø forsøger indehaver Mona Langvad at holde humøret oppe - trods alt!

- Det ligner ellers ikke mig, men jeg har faktisk sendt en appel ud til alle de kunder, der har takket ja til et nyhedsbrev. Det er nu, at vi lokale butikker har brug for støtte og opbakning, for ellers er vi her ikke om et år, siger hun og bliver tydeligt rørt. Der er ingen tvivl om, at butikken er hendes hjertebarn.

- Jeg plejer at lave mange gaveindpakninger til både jubilæer, fødselsdage og andre festlige anledninger, men eftersom folk ikke må samles, så er hele den del af mit salg forsvundet! På den anden side oplever jeg, at folk måske køber en smule mere til sig selv, men det har ikke rykket nok ved salget, siger hun.

Mona Langvad havde i starten af coronakrisen rigtig mange kunder, der udtrykte et stort ønske om at bakke op om de lokale butikker, men denne kurve synes at være fladet ud. Dog er Mona Langvad dybt taknemmelig for dem, der stadig finder vej til den hyggelige butik i Vestergade.

- Der er faktisk mange kunder, der simpelthen ikke tør udsætte sig for risikoen ved at handle ind, og det fik mig til at tilbyde gratis udbringning, og det har været en stor succes. Jeg valgte også at holde åbent både skærtorsdag og langfredag, og det gav altså også kunder i butikken, siger hun smilende.

Mona Langvads største frygt er, at corona-krisen skal udvikle sig til en ny finanskrise. Men indtil videre holder hun humøret i vejret med gode kolleger, tilfredse kunder, gode rabatter og gratis udbringning.

- Vi SKAL klare det, siger hun eftertrykkeligt!