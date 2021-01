Johnny Keller glæder sig til, at der kommer mere liv i Holberg Arkaden. Foto: Merete Jensen

Butiksejer: - Der er alt for stille

Sorø - 29. januar 2021 kl. 19:09 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Skjold Burne i Holberg Arkaden i Sorø mærker i dén grad, at kundernes købsadfærd har ændret sig i forbindelse med coronaen. Indehaverne frygter, at kunderne på lang sigt glemmer den lokale specialbutik.

Der er stille i Holberg Arkaden i Sorø. Meget stille.

Det flow af mennesker, der normalt slentrer gennem arkaden, er reduceret væsentligt, og der er ikke mange, der bruger gennemgangen mellem Storgade og Rolighed uden at have et specifikt ærinde.

Indehaverne af Skjold Burne i Holberg Arkaden, ægteparret Johnny og »Futte« Keller, glæder sig meget til, at der kommer mere liv tilbage i Holberg Arkaden.

- Vi gør alt, hvad vi kan for, at kunderne skal føle sig trygge. Men vi kan mærke, at der er en ændret indkøbsadfærd, og vi har ikke nær så mange ekspeditioner - desværre, siger Johnny Keller som opfordrer til, at man støtter de små lokale butikker, der - trods coronarestriktionerne - stadig må holde åbent.

- Hvis kunderne støtter op om os nu, så er vi her også, når samfundet bliver åbnet igen. Lige nu løber indtægterne kun lige rundt med de faste udgifter, så i øjeblikket tjener vi slet ikke nogen løn til os selv, forklarer Johnny Keller.

- Men jeg ér optimistisk, selvom jeg tror, at det varer længe, inden samfundet kommer »op igen«. Min største frygt er nok, hvis kunderne har ændret deres indkøbsvaner mere permanent, så de fortsætter med at købe vin og spiritus i dagligvareforretningerne. Jeg tjener ikke meget på cigaretter, blade og spil, siger han.

For at tilgodese kunderne bedst muligt, tilbyder Johnny og »Futte« Keller at bringe varer ud - inden for en overskuelig radius.

Ellers sender ægteparret gerne varer med posten.