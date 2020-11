Butikkerne holder Black Friday, Black Days og Black Week

I stedet for at aflyse denne store indkøbsdag, som normalt kickstarter julesalget, har Sorøs butikker valgt at benytte sig af forskellige »alternative« tiltag for at dele Black Friday-tilbuddene ud på flere dage, og ligefrem opfordre kunderne til at handle lokalt på nettet. Det vil med andre ord mindske det store pres på butikkerne, som der normalt plejer at være på Black Friday.