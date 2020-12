Se billedserie Katrine Rogert Skovsgaard, Inbetween: - Soranerne er superloyale.Foto: Merete Jensen

Butikker rørt over lokal opbakning

Sorø - 16. december 2020 kl. 19:45 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Borgerne i Sorø Kommune er tilsyneladende rimelige bevidste om, at det gælder om at holde liv i de lokale butikker.

Og der har Sundhedsstyrelsens udmelding om, at det vil være klogt at købe sine julegaver på nettet i år, ikke kunnet ændre det store på.

De butiksindehavere, som avisen har talt med, siger samstemmende, at det er gået langt bedre end forventet med julehandelen indtil videre.

Indehaver af ungetøj-butikken Inbetween i Sorø, Katrine Rogert Skovsgaard, har erfaret, at soranerne er meget loyale:

Superloyale - Vi har den store fordel, at vi ligger i en by som Sorø, hvor folk også kender os i butikken som personer. Soranerne er superloyale, og det oplevede vi faktisk allerede i foråret. Mange siger nu, at de kun vil købe deres julegaver i Sorø.

Katrine Rogert Skovsgaard tilføjer, at hu har hørt mange andre butiksindehavere i Sorø sige det samme:

- Indtil videre går julehandelen meget bedre, end jeg turde drømme om. Og jeg kan mærke god optimisme i byen generelt. Nu håber jeg så, at kunderne har fået en god oplevelse ved at handle lokalt, så de også bliver hængende i fremtiden, siger Katrine Rogert Skovsgaard.

Fantastisk og rørende Hos Bog & Ide i Dianalund Centret er meldingen stort set den samme fra indehaver Maria Kragh:

- Folk er gode til at bakke op lokalt, så vi kan bestemt ikke klage. Og det gælder både bøger og legetøj. Som noget nyt kan jeg mærke, at hver enkelt køber flere gaver i samme butik. At de prøver at krydse så mange ønsker af som muligt i så få butikker som muligt.

Maria Kragh er ikke kun overrasket over den store opbakning, men også meget glad:

- Det er fantastisk og rørende. Jeg tror, at mange har fået øjnene op for, at de er nødt til at bakke op om de lokale butikker, hvis de også vil have dem i fremtiden.

Omsætnings-fremgang Indehaver af Kop & Kande i Dianalund Centret, Tommy Lindhardt deler Maria Kraghs følelse af at være både rørt og overrasket over, at det går så godt med den lokale omsætning:

- Vi har faktisk haft omsætningsfremgang for julehandelen på nuværende tidspunkt. Om folk har været tidligt ude og købe julegaver, fordi de er bange for, om der kommer restriktioner også her. Eller det er udbetalingen af de indefrosne feriepenge, der giver anledning til større køb i år. Det ved jeg ikke, men det går over al forventning. Og det er også, hvad jeg hører fra de andre butikker i Dianalund.

Avisen har prøvet at ringe til flere andre butikker, men flere steder havde de kun lige tid til at sige, at de ikke havde tid til at snakke på grund af kunder - og andre steder blev telefonen slet ikke taget. Formentlig på grund af ekspedition af kunder.