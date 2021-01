Bus spildte dieselolie på lang strækning

Et defekt brændstofsystem var årsag til, at bussen forurenede med olie, da den kørte igennem Sorø by, videre til busterminalen i Slagelse og tilbage til byterminalen i Sorø. Chaufføren opdagede det først, da han mødte brandvæsnet i Sorø by, hvor brandfolkene var i gang med at opsamle olien.