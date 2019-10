Bus-spareplan vækker bekymring

I de tanker om budgettet for 2020, der ligger på politikernes bord, er der forslag om at beskære den kollektive trafik. Forslagene går på at nedlægge rute 487 og omlægge rute 483 (besparelse: 250.000 kr.), sløjfe aftenafgangene på rute 425 (besparelse: 390.000 kr.) og ophøre med at køre over Dianalund om aftenen på rute 420 (besparelse: 479.000 kr.).

I budget 2020 og de følgende tre år arbejdes der med at nedlægge rute 487, omlægge rute 483, sløjfe aftenafgange på rute 425 og stoppe med at køre over Dianalund om aftenen på rute 420.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her