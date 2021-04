Bueskytter blev udfordret i grusgraven

Det er noget af en 3D-bane, Bueskydning Danmark har fået sat op omkring grusgraven på Skælskørvej i Sorø. Hidtil har der været en mindre bane uden de stor naturmæssige udsving, men en ny aftale har skaffet bueskytterne ind i området ved grusgraven. Området er privatejet, og når grusgravningen om et års tid er tilendebragt, og retableringen begynder, er det meningen, at bueskytterne også skal kunne benytte den del af arealet, hvor der i dag graves grus.

I weekenden holdt Bueskydning Danmark en konkurrence, der også tæller med blandt de udtagelsesstævner, der skal danne baggrund for udtagelsen af bueskytter til EM i Slovenien 29. august. Næsten 100 skytter fra Jylland, Fyn, Sjælland og Sverige var med på den omkring to kilometer lange strækning i det bakkede terræn.

I alt 30 mål var der at skyde efter, og alle klasser gennemførte den samme bane. 3D betyder på mere almindelig dansk, at skytterne skyder efter dyr i en slags skum-materiale, som pilene kan sætte sig fast i. Så hvis du går rundt i området, kan du møde både en jærv, en bjørn og en krokodille og mange andre dyr. Heldigvis går ingen af dem til angreb.

Banen - minus altså der, hvor der til daglig graves grus - er åben for skytterne hver dag i dagtimerne. Medlemmer af en bueskytteklub under Bueskydning Danmark kan købe årskort for 300 kroner - ungdomsmedlemmer slipper for det halve.