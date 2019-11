Omfartsvejen i Tersløse er faktisk ikke en del af årets budgetaftale. Den er vedtaget tidligere. Alligevel blev den sammen med uenigheden om, hvorvidt man kan budgettere med det ekstraordinære finansieringstilskud hovedårsagen til, at der ikke kunne indgås et bredt budgetforlig. Illustration: Sorø Kommune

Budgettet kom i hus - men langt fra i enighed

Budgetforslagene fra rød og blå blok var ens, hvad angår brug af 33 mio. kr. På mange måder var de to fløje tæt på hinanden i budgetforløbet - og så alligevel ikke. Med et ultimativt krav fra rød blok: Omfartsvejen i Tersløse skal udsættes - og fra blå blok: Omfartsvejen skal gennemføres - kunne enderne ikke nå sammen.

