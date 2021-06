Som en del af efterårets budgetforhandlinger bliver det afgjort, hvor børnehuset Regnbuen skal placeres på Ruds Vedby Skole. Foto: Hans Jørgen Johansen

Budgetaftale bliver afgørende for børnehus

Sorø - 16. juni 2021 kl. 16:51 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Børnehuset Regnbuen i Ruds Vedby skal flytte hen til Ruds Vedby Skole. Det har kommunens politikere besluttet.

Men hvordan det helt konkret skal foregå, og hvad det må koste, ja, det er stadig et åbent spørgsmål.

På det seneste møde i børne- og undervisningsudvalget blev mulighederne indskrænket. Politikerne i udvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med to scenarier. De koster 18,6 og 21,7 millioner kroner.

Samtidig blev det bestemt, at projektet skal indgå i de kommende politiske forhandlinger om 2022-budgettet. Det endelige ja til flytningen og »samlokationen«, som embedsmændene kalder det, skal altså ikke gives på et møde i kommunalbestyrelsen. I stedet må det vente til efterårets forhandlinger og være en del af et større, økonomisk puslespil.

Afhængig af økonomien Lars Damgaard fra Dansk Folkeparti er formand for børne- og undervisningsudvalget. Han har en klar forventning om, at politikerne kan finde penge til projektet.

- Jeg tror nu nok, der er vilje fra alle til at gøre så meget, vi nu kan. Men selvfølgelig er det afhængig af økonomien, hvad vi kommer til at gøre og hvor hurtigt. Men jeg tror, vi er enige om, at der skal ske noget, siger Lars Damgaard.

Der er to scenarier i spil, der begge stort set ikke påvirker skolens yngste klasser. Det skyldes politikernes tilgang til flytningen.

- Vi synes, det giver mest mening, at det medfører mindst mulig indgriben i dagligdagen på skolen. Der skal rykkes for meget rundt på skolen med de andre løsninger. Derfor er vi endt med de her to løsninger, siger udvalgsformanden.

Børn skal samles ét sted I dag ligger børnehuset Regnbuen på Rosenvænget 4 i Ruds Vedby og har tre børnehavegrupper og to vuggestuegrupper. Flytningen af børnehuset bunder i et politisk ønske om at samle små børn og skolebørn ét sted i byen.

På politikernes seneste møde blev scenarierne skåret ned fra tre til to.

I det ene scenarie skal der bygges et 650 kvadratmeter stort typehus med plads til 88 vuggestue- og børnehavebørn, og det vil koste 18,6 millioner kroner.

I det andet scenarie skal der opføres en tilbygning på 500 kvadratmeter i forlængelse af klubhuset ved siden af skolen. Samtidig skal klubhuset renoveres og ombygges. Det vil koste 21,7 millioner kroner.

Det droppede scenarie var en tilbygning i forlængelse af indskolingen til 20,4 millioner kroner.