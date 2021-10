Se billedserie Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti mente ikke, at Socialdemokratiet har visioner for Sorø Kommune. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567/Thomas Olsen

Budget-debat gravede flere grøfter

Politikerne i Sorø Kommunalbestyrelse står egentlig ikke så langt fra hinanden, men verbalt bliver der gravet grøfter.

Sorø - 14. oktober 2021

Af Bjarne Stenbæk

Debatten på mødet i Sorø Kommunalbestyrelse onsdag aften viste, at på den politiske scene står politikerne egentlig ikke så langt fra hinanden, men når så skuespillet går i gang udlægges den i store træk samme tekst så forskelligt, at scenen brækker midt over.

Det var SFs Linda Nielsen, der slog tonen an efter indslagene fra blandt andre Lars Schmidt (DF) og Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne).

- Jeg har set, at Sorø Teater efterlyser skuespillere, sagde hun.

- Det her er et fint skuespil. Der er de gode og de onde - og så prinsen og prinsessen, der kommer og redder det hele.

- Ja, lød det fra Konservative Per Hovmand.

- Over 50 procent af politik er skuespil!

Hvad med et seminar? Budgetdebatten flyttede ikke noget.Problemstillingerne kan ridses sådan op, at på anlægssiden er det den østlige omfartsvej til 48 millioner kroner, der skiller parterne. Her vil rød blok hellere bruge pengene på renoveringen af Holbergskolen og så undersøge en syd-vestlig omfartsvej.

På driften vil parterne mange af de samme ting. Det var også det, der førte til, at Enhedslisten foreslog, at man skilte drift og anlæg, så man kunne forsøge at lave et bredt forlig om driftssiden og så være uenige om anlægssiden. Borgmester Gert Jørgensen arbejdede videre med den idé, men borgmesteren modtog en mail fra socialdemokraterne, der svarede, at det havde de svært ved at se sig selv i.

Anne Madsen (S) spillede t konstruktivt forslag på banen, og det er måske værd at følge i fremtiden.

- Den forhandlingsform, hvor vi kun taler med borgmesteren, kunne ikke denne gang føre til at forlig, sagde hun.

- Men vi har på intet tidspunkt været samlet til en budgetsnak. Man kunne for eksempel samle gruppeformændene. En god idé er det også at holde et budgetseminar efter fremlæggelsen af det tekniske budget, så vi kan forhandle og høre, hvordan de enkelte partier ser på de forskellige spørgsmål.

Billig administration Det faldt blå blok noget for brystet, at rød blok ville omfordele 4 millioner kroner i centraladministrationen og blandt andet bruge pengene på blandt andet Team Grøn Omstilling. Rød blok kunne se på KLs nøgletal, at udgiften per indbygger er steget med 1.000 kroner per indbygger fra 2013-19.

- Men vi har en smal og meget billig administration, sagde Gert Jørgensen.

- Faktisk er vi nummer 17 i landet, så kun 16 kommuner kører en billigere administration end Sorø.

DF og S i kamp Nu handler alt jo ikke nødvendigvis om at nå til enighed. Politik er netop en bane, hvor forskellige mennesker med forskellige holdninger nødes og krydser klinger.

- Vi kan se, at SF og Enhedslisten har visioner om Sorø Kommune. De visioner er bare ikke forenelige med Dansk Folkepartis, sagde DFs Lars Schmidt.

- Socialdemokratiet har ingen visioner, og vi har desværre oplevet, at S har vægret sig ved at tage ansvar for de svære beslutninger. Det er utroværdigt. Det virker ikke som om, at S har respekt for, at vi er flere forskellige partier.

- Jeg forstår ikke, at vi ikke kunne nå et forlig i år, sagde partifællen Lars Damgaard.

- Vi er jo enige om, at børn og unge er det vigtigste. Det gør ondt på mig, at I siger, at I ikke vil være med, fordi vi er en anden slags mennesker.

Ønsker at tale politik Det fik straks Anne Madsen til at markere.

- Jeg bliver sjældent mundlam, men det er jeg nu, sagde hun.

- Din partikammerat har lige sagt, at han er glad for, at Socialdemokratiet ikke er med i et forlig. Jeg har ikke hørt nogen fra vores side sige noget om, hvilken slags mennesker, I er. Når I hagler os ned på den måde, synes jeg, at I skal tænke på: Det her er godt nok det sidste møde inden et valg, men vi skal jo kunne mødes bagefter.

- Vi ville gerne forhandle, men vi kunne ikke få at vide, hvilket forhandlingsgrundlag der var, fortsatte hun.

- Nej, vi kunne ikke nå til enighed, men er der noget, folk ikke gider høre på, er det da, når vi bliver personlige. Lad os tale politik i stedet for.

Budgetforslaget fra Konservative, Venstre, DF og Frigængerne - omtalt i detaljer i avisen tirsdag - blev vedtaget med partiernes 15 stemmer for og S, SF, EL og Anita Skjoldager Eskildsens tilsammen 10 stemmer imod.