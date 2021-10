Kyndelmisse skal i de kommende år udvikles til at blive et ?fyrtårn? i Sorø. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Budget 2022: Kulturen får en pæn del af kagen

Hjerneskadekoordinatoren genindføres, og der kommer flere sagsbehandlere i Plan & Byg

Sorø - 11. oktober 2021

Kulturen er en af vinderne i det budgetforlig, som Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Frigængerne netop har indgået.

- Vi har sammensat et budget i balance, hvor Sorø Kommune fortsat har en robust økonomi, siger borgmester Gert Jørgensen (K).

- Men vi har også fået plads til vækst.

Der har været flere penge at prioritere end tidligere. Dels fik Sorø Kommune ved udligningsreformen 50 millioner kroner ekstra over fire år og dels har en høj beskæftigelse og en øget tilflytning givet et større skattegrundlag. Endelig er der også solgt grunde hurtigere end ventet og til et betydeligt større beløb, en der har været udgifter til byggemodning for, så alt i alt ser det fornuftigt ud.

Faktisk har kassebeholdningen, der ifølge aftalen, partierne i Sorø Kommunalbestyrelse har aftalt, være på 75 millioner, i perioder været helt oppe på 135 til 150 millioner kroner. Tidligere har den ikke været over 100.

Kyndelmisse styrkes Kulturen er en af vinderne i budgettet. Der afsættes 1,5 millioner kroner i 2022 stigende over de fire overslags-år til 2,2 millioner kroner. Her er det især Kyndelmisse, som politikerne prioriterer og vil være med til at gøre til et lokalt fyrtårn.

Der bliver på kulturbudgettet også plads til både Børnenes Kulturregion, Kulturkaptajner, tilskud til etablering af padelbaner og indretning af et kulturhus på Frederiksberg gamle skole.

Men den helt store forøgelse af driftsbudgettet kommer via de 11,6 millioner kroner, der skal afsættes ekstra til det specialiserede voksenområde. Her lægger forligspartnerne ikke skjul på, at Folketinget er nødt til at komme på banen. På landsplan mangler der 5,6 milliarder kroner, før behovet er dækket, så midler via Finanslover er velkomne.

Hurtigere sagsbehandling På Fagcenter Teknik, Miljø og Drift er man bagefter med sagsbehandlingen, så det område tilføres 1,85 millioner kroner i 2022 og 1 million året efter tilekstra bemanding i Plan & Byg.

På driftssiden indeholder 2022 en halv million kroner mere til at få udarbejdet og implementeret en klimahandlingsplan - beløbet stiger med 500.000 hvert år indtil 2025, hvor man så er oppe på 2 millioner kroner.

Hjerneskadekoordinatoren er tilbage, ligesom der ansættes en familiebehandler mere i Team Tidlig indsats.

To punkter er en videreførelse af indsatser, som kommunen via Finansloven har fået penge til. Det drejer sig om 2,8 millioner kroner til bedre bemanding i ældreplejen og 3 millioner kroner stigende til 4,4 millioner i 2023 til et løft af folkeskolen - sidstnævnte vil især gå til to-lærer eller to-voksen ordninger. Dog prioriteres der en halv million kroner til en støttefunktion for udfordrede børn og unge.

Anlægskroner i nord På anlægsbudgettet ligger de to helt store poster i det nordlige område.

18,5 millioner kroner benyttes til at få flyttet børneinstitutionen Regnbuen til på Ruds Vedby Skole, mens omfartsvejen i Tersløse tilføres 13,5 millioner kroner oven i det budget, der lå i forvejen, så man kommer på på 47,9 millioner kroner.

Derudover fortsætter af Pilegårdstrekanten, ligesom badebroen på Skjolden renoveres.

17 millioner Budgettet bærer præg af, at det ikke lykkedes for landsretten at nå at afsige dom i sagen mellem Sorø Kommune og SEAS-NVE. Domsafsigelsen blev udsat to gange, og når den formentlig falder 21. oktober skal budgettet være klar.

Derfor har forligskredsen sat 17 millioner kroner af i budgettet, så regningen kan betales, hvis kommunen, der jo vandt i byretten, taber landsretssagen. Endelig er det jo også sådan, at SEAS-NVE ved endnu et nederlag kan søge om at få sagen bragt til Højesteret.

Vinder Sorø Kommune vil flertalsgruppen, der tæller 15 af byrådets 25 medlemmer, bruge midlerne til cykelstier, renovering af fortove i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby - Sorø må afvente, at alle fjernvarmerør er lagt ned - skiltning og lys ved daginstitutioner samt en forøgelse af puljen til padelbaner.