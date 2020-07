Se billedserie To-årige Freya spiller ?riboulette? med sin mor, Maria. De bor i Pedersborg, og er taget til Stenlille for at hygge med spil og samtidig besøge morfar. Foto: Merete Jensen

Brydekampe, tovtrækning og hvin

Sorø - 30. juli 2020 Af Merete Jensen

Selvom vejrguderne havde "raslet med sablen" og smidt kaskader af vand over Banevænget i Stenlille blot 15 minutter inden arrangementets start, så var der en ganske fin tilstrømning af børn, pædagoger og forældre, da Gerlev Legepark gæstede byen, onsdag fra klokken 10 - 15.

Der blev både jublet, hoveret og lavet trutmuler ved de forskellige spillestande der bød på spil såsom rekker-trekker, hammerspil, riboulette, sjoelbak, trou-madame, pendulkegler og stangbillard. Derudover kunne man kaste sig over stylter, tovtrækning og masser af andre sjove og udfordrende aktiviteter.

Henne på græsplænen bliver der prøvet kræfter i en drenge-brydekamp, som vist ikke lige er en del af Gerlev Legeparks repertoire. Men efter de høje grin at dømme, er det vist udelukkende hyggelig drengeleg og højt humør - når det er bedst.

- Vi er ganske godt tilfredse med antallet af børn, og det er super fint at have fået sådan et arrangement stablet på benene i Stenlille. Det har også kun kunnet lade sig gøre grundet den pulje penge, som i år er blevet afsat til disse børneaktiviteter, fortæller formanden for Kulturhuset i Stenlille, Jens Jacobsen.

Mens der blev prøvet kræfter med de forskellige spil, var der også tid til at finde nye legekammerater, lære nye spil - eller finde evner, man ikke anede, at man havde. Der var også indkøbt sandwiches og vand til både børn og voksne, så man ikke skulle gå "sukkerkold" undervejs.

- Se, mor! Se, hvor dygtig jeg er, lyder det jublende fra 5-årige Katarina Hasling, der med lidt god hjælp fra mor, stavrer af sted på et par høje stylter. Hun griner jublende, mens stylterne - ret bredsporet - skridt for skridt synker ned i den bløde græsplæne.

Henne ved ét af bordspillene, har én af drengene fundet fidusen, og han er derfor ét stort smil, da han gang på gang får "banket" de to piger, han spiller med.

- Yes man, jeg vandt! Skal vi tage et spil til? Selvom nederlaget for en stund tydeligvis gnaver lidt i selvtilliden hos de to piger, så er de klar til at tage endnu en tørn.

Henne på en vandret pæl forsøger 10-årige Peter Brandstrup at "tænde lys" - altså binde en sløjfe med strakte ben, mens han sidder på pælen. Det er ikke helt nemt, og på trods af en forholdsvis god balance, så ryger han gang på gang i græsset. Det bliver ikke bedre, da lillebror Anders på 8 år forsøger sig. Hele familien Brandstrup, som også tæller mor og far, Karina og Ulrik, samt mindste "skud på stammen", Emil på to år, er denne dag mødt op for at hygge sig sammen.

- Det er mega fedt, lyder det fra storebror Peter. Børnenes mor tilføjer:

- Ja, vi ville lige tage herover på banen og hygge os, og nu er der pludselig gået halvanden time, siger Karina Brandstrup med et smil.