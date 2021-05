Artiklen: Brugte Facebook-annonce til at bedrage

Det kan være en jungle at handle på internettet med alle de netbutikker, annoncesider og markedspladser, der efterhånden eksisterer i det digitale univers.

I oktober 2018 blev en person snydt og udsat for bedrageri, da han ville købe en kompressor efter at have set en annonce på Facebook.