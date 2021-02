Endnu har Eurojackpot-vinderen ikke givet sig til kende. Brugsuddeler i SuperBrugsen i Dianalund, Bjarne Barming, har aldrig oplevet, at en kunde har vundet en præmie i nærheden af det store beløb. Foto: Thomas Olsen

Artiklen: Brugsuddeler om jackpot på 70 millioner kroner: Det var da et brag at indlede 2021 med

Uddeler Bjarne Barming kunne næsten hverken tro ører eller øjne, da han fredag aften blev klar over, at den store gevinst i Eurojackpot var vundet i Dianalund.

- Jeg har ikke hørt, hvem den heldige er, men der er jo stor sandsynlighed for, at det er en af vores mange gode og trofaste kunder. Det er fantastisk.

- Jeg tror, den største gevinst, jeg har været med til at udbetale, er 5.000 kroner på et skrabelod, siger han med et smil.