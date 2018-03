- Vi er her, og så kan vi lige så godt prøve at få betjent vores kunder. Jeg tror også, at folk har brug for at komme op på hesten, siger brugsuddeler Andreas Lohmann. Mandag aften blev SuperBrugsen i Stenlille udsat for et røveri. Foto: Merete Jensen

Brugsuddeler efter røveri: - Vi skal op på hesten

- Jeg er ked af det på de unges vegne, at de skulle have sådan en oplevelse. Chokeret. Det er ikke noget, man ønsker for nogen. Men man kan desværre ikke gøre så meget ved, at der render sådan nogle mennesker rundt i samfundet, siger brugsuddeler Andreas Lohmann til DAGBLADET og Sjællandske.

SuperBrugsen har dog ikke valgt at holde lukket i dag, selvom butikken blev udsat for et røveri i går. Personalet blev i stedet enige om at åbne for kunder klokken 10.00. Normalt åbner butikken klokken 8.00.

- Vi talte om at holde lukket, men der var stemning for at holde åbent. Vi er her, og så kan vi lige så godt prøve at få betjent vores kunder. Jeg tror også, at folk har brug for at komme op på hesten. Hvis vi ikke er helt på plads, så tror jeg, at kunderne har forståelse for det, siger brugsuddeler Andreas Lohmann.