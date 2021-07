Se billedserie Gitte Aamand står i front for initiativet med at bringe liv i den gamle brugs i Alsted. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Send til din ven. X Artiklen: Brugsen genåbner med lopper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Brugsen genåbner med lopper

Sorø - 23. juli 2021 kl. 19:32 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Der er kommet liv i den gamle brugs-butik på Alstedvej 39A i Alsted. Nu sørger frivillige for, at der kan være faste åbningstider for alle dem, der gerne vil gøre et loppefund i lokalerne.

Første officielle åbningsdag er lørdag den 24. juli klokken 13 til 16.

- Det er en slags generalprøve for os, fortæller Gitte Aamand, der har stået i front for initiativet med at gøre butikslokalerne til et aktiv i lokalsamfundet. Det er sket i et samarbejde mellem Alsted-Fjenneslev Lokalforening, Alsted Forsamlingshus og Alsted-Fjenneslev G&I.

Den »rigtige« åbning er i weekenden den 31. juli og 1. august, hvor der er åbent begge dage klokken 13 til 16.

Derefter vil åbningstiden være alle lørdage klokken 13 til 16 og torsdage klokken 9-12.

Der ud over er der mulighed for at ringe og bestille en åbningstid via tlf. 22 91 82 05 eller 20 41 83 82.

Tidligere på sommeren havde initiativtagerne inviteret borgerne til et inspirationsmøde.

35 sagde ja tak til det, og flere af dem meldte sig efterfølgende som frivillige, så nu er gruppen af frivillige omkring den gamle brugs oppe på omkring 40 borgere.

- Det er en kæmpe stor opbakning til projektet. Det er helt overvældende, siger Gitte Aamand.

Der er interesse for at arbejde videre med ideen om en café i den tidligere slagterbutik, som ligger i umiddelbar forlængelse af brugs-lokalerne-

- Men vi skal have nogle formaliteter på plads, før vi kan åbne en café, så det bliver ikke lige med det samme, siger Gitte Aamand.

Ejendommens tidligere ejer døde i begyndelsen af 2020.

De lokale borgere frygtede på det tidspunkt, at den lettere misligholdte bygning skulle ende i de forkerte hænder. Få kilometer fra Alstedvej 39A ligger nemlig den gamle Alsted-Fjenneslev Skole, og den er for borgerne i Alsted og Fjenneslev ikke et godt eksempel på, hvad der i forbindelse med ejerskifte kan ske med lokale ejendomme. Stedet bliver kaldt »håndværker-hotellet«.

Men det endte godt, for en lokal borger - murermester Claus Qvistgaard - blev opfordret til at købe ejendommen, og det gjorde han.

- Jeg købte ejendommen for at hjælpe lokalsamfundet, fortalte Claus Qvistgaard tidligere til avisen.

Aftalen med foreningerne Alsted-Fjenneslev Lokalforening, Alsted Forsamlingshus og Alsted-Fjenneslev G&I er, at han bidrager med opfriskning af lokalerne, og at han istandsætter lejligheden, som ligger oven på butikslokalerne. Men det er de frivillige, der driver lokalerne i bygningen.