Broderloge vil gerne adoptere yngre brødre

Sorø - 19. marts 2018

Odd Fellow Broderloge nr. 66 Sorana fylder 75 og uddeler 75.000 kr. til ni modtagere. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Hvad ønsker en broderloge sig til sin 75 års fødselsdag?

- Ja, nogle yngre logebrødre ville være en kærkommen gave, siger overmester Geert Wagner Hansen og undermester Svend Panse.

Da Geert via en god ven og restauratør Frede Lerhce Madsen kom ind i logen for 38 år siden, var der 97 logebrødre. Det var faldet til 76, da Svend Panse gjorde sin entré for 31 år siden - men nu er medlemstallet blot 33.

- Vi har nedsat et udvalg, der skal komme med idéer til, hvordan vi kan skabe fornyet interesse for logen og logens arbejde, fortæller Geert Wagner Hansen.

- Og vi skal også vurdere, om vi skal blive i logebygningen på Trautnersvej eller finde nye lokaler.

Den imponerende logebygning lige ned til Sorø Sø var almindelig beboelse, da broderlogen købte den i 1942. Bygningen er der godt nok ikke gæld i, men den er kostbar at vedligeholde. Bygningen er heller ikke handicapvenlig. Brødrene ejer bygningen sammen med Søsterloge nr. 79 Duen, der blev medejer i 1986.

Odd Fellow Ordenen opstod i Amerika i 1819 som et socialt fællesskab for smede - et slags laug, hvor man forsøgte at hjælpe hinanden, hvis nogle blev syge eller forældreløse.

- Og det er faktisk de traditioner og den baggrund, der er fulgt med ind i den moderne tid, fortæller Geert Wagner Hansen.

Odd Fellow Ordenen søger at lære medlemmerne at leve efter gode humane principper, for det etiske grundlag for organisationen er, at det enkelte menneske først får mening i tilværelsen, når det hjælper sine medmennesker.

De tre led i kæden, der er ordenens symbol, står for venskab, kærlighed og sandhed, og det er også de tre grader, der er i ordenen.

- Vi mødes hver mandag, og i logesalen på 1. sal foregår logeaktiviteterne, optagelse af nye medlemmer og tildeling af grader. Der er tre grader: Venskab, kærlighed og sandhed, fortæller Geert Wagner Hansen.

- Der er intet okkult eller mystisk ved det, men hvad der præcis sker, holder vi hemmeligt. Det skal opleves, ikke fortælles.

Det sociale samvær er i højsædet, og det er ikke ualmindeligt, at logebrødrene møder ind allerede ved 18-tiden, selv om officiel mødestart først er kl. 19. Efter logeaktiviteterne er der spisningen i stueetagen, og ofte er der besøg af en foredragsholder.

I Sorø var der aktiviteter allerede i 1914, men de blev forpurret af dødsfald blandt initiativtagerne samt 1. Verdenskrig. I 1928 købte en gruppe en ejendom i Rolighed for at tage hul på logelivet, men Storlogen - hovedorganisationen - godkendte ikke bygningen, der blev solgt igen i 1935

En række borgere fra Sorø blev medlem af loge nr. 35 Concordia i Slagelse, så der var basis for en loge i Sorø også. Det vidner købet af Trautnersvej 24 i 1942 om. Brødrene solgte et areal til nr. 24A fra, og så kunne bygningen udvides.

21. marts 1943 blev broderlogen indstiftet med driftsbestyrer Wilhelm Jensen som første overmester.

Gennem årene er der indsamlet og doneret mange penge, men sankthansfesten, der i mange år var en væsentlig indtægtskilde, eksisterer ikke mere.

- Der er kommet mange andre sankthansfester i området, så til sidst kunne indtægterne dårligt dække de udgifter, vi havde siger Svend Panse.

- Derfor kigger vi nu på, hvordan vi kan skaffe yderligere indtægtsmuligheder, så vi ikke kun skal nøjes med at samle penge ind via vores kontingent og de lotterier, vi selv holder.

Jubilæet fejres med en reception i Sorø 21. marts fra kl. 15.00. Her doneres de 75.000 kr. Lørdag den 24. marts samles logerne i den kreds, Broderloge nr. 66 Sorana tilhører, samt Søsterloge nr. 79 Duen til fest i den store logebygning i Slagelse.