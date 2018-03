Britt Jacobsen blev hædret som Årets Vikar, da vikarbureauerne holdt generalforsamling mandag aften. Foto: Carsten Lundager Foto: CARSTEN LUNDAGER

Britt fra Sorø er årets bedste vikar

Sorø - 20. marts 2018

Britt Jacobsen fra Sorø blev mandag aften kåret til Danmarks Bedste Vikar 2018. Smilende, behagelig og arbejdsom er bare nogle af de ord, som hun bliver beskrevet med. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Danmarks Bedste Vikar 2018 er fundet. Hun hedder Britt Jacobsen og kommer fra Sorø, og så har hun de sidste knapt to år arbejdet som vikar for vikarbureauet Assistance HR Partners.

Det er et dommerpanel bestående af HK/Privat, 3F, CBS, Dansk Erhverv og Vikarbureauernes Brancheforening, som nåede frem til resultatet. Vinderen er glad for hæderen og den kontante præmie på 10.000 kroner, som følger med kåringen.

- Det er et utroligt stort skulderklap at blive anerkendt for at være mig. Det er okay at være den, jeg er. Jeg er blevet set. Jeg er blevet hørt. Jeg er blevet mærket. Det er virkelig stort, siger Britt Jacobsen.

Og årets vinder har tænkt sig at fortsætte med at være vikar.

- Folk er glade, når jeg kommer, og jeg er glad, når jeg går fra arbejde. Det er blevet mere en fest at gå på arbejde, og det synes jeg, det skal være, siger Britt Jacobsen.

Britt er enestående

Det er Pernille Lundsgaard fra Assistance HR Partners, som sørger for at sende Britt Jacobsen ud på opgaver for kunderne, og hun er slet ikke i tvivl om, hvorfor Britt Jacobsen fortjener hæderen som årets vikar.

- Britt har en naturlig tilgang til tingene og en forståelse for faget som gør, at hun bare er helt enestående, og det er ikke tit, man møder nogen, som har sådan et gå-på-mod, som Britt har. Hun er fantastisk, og vi er meget stolte af hende, siger Pernille Lundsgaard fra Assistance HR Partners i Ringsted.

Flere får øjnene op for vikarbranchen

Det er Vikarbureauernes Brancheforening i Dansk Erhverv, der står bag kåringen, der første gang blev fandt sted i 2013.

- Vi laver kåringen, fordi vi gerne vil fejre det vigtige arbejde, som vikarer laver hver eneste dag ude rundt om på de danske arbejdspladser. Samtidig vil vi gerne vise, at vikarjobs er gode jobs på ordnede vilkår og er en genvej til arbejdsmarkedet for mange ledige. Årets vinder er et godt eksempel på, at mange i dag også vælger jobbet som vikar til frem for at se det som en midlertidig løsning, siger sekretariatschef i Vikarbureauernes Brancheforening i Dansk Erhverv, Jakob Tietge.