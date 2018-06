Her er liftvognen i brug ved en tidligere brand i Vedde.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Bred opbakning til egen liftvogn

Sorø - 02. juni 2018 kl. 06:08 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge besluttede beredskabskommissionen i Vestsjællands Brandvæsen, at Sorø Kommune skal afgive sin liftvogn.

Det fik borgmester Gert Jørgensen (K) til at udtale, at hvis der er flertal for det i byrådet, så burde der kunne findes penge til at Sorø selv investerer i en liftvogn.

Og alt tyder på, at det flertal er til stede. Ikke alle finder det lige rimeligt, at der skal tilkøbes på individuel basis, når man nu er med i et fællesskab, men flertallet mener alligevel, at den liftvogn skal være der, hvis fagkundskaben siger, at den er nødvendig. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Bo Mouritzen (EL) er helt klar i spyttet:

- Jeg synes, at vi skal tilkøbe liftvognen, så vi kan have et ordentligt beredskab. Vi må se sådan på det, at fællesskabet i Vestsjællands Brandvæsen er basispakken, som så selv kan supplere.

Pia Hvid (Rad.) mener ikke, at byrådet har noget andet valg end at investere i liftvognen.

- Som jeg forstår det, er der god brug for den. Måske den ikke har reddet liv endnu, men det kan ske i fremtiden. Bygninger har den måske allerede reddet. Samfundsmæssigt kan det godt betale sig. Så vi skal have den, så vi kan bibeholde vores beredskab på et acceptabelt niveau.

Niels Aalbæk Jensen (Alt.) vil læne sig op af fagkundskaben:

- Hvis den siger, at liftvognen er en nødvendighed, så skal vi skaffe pengene. Sikkerheden skal ikke til diskussion.

Linda Nielsen (SF) finder det ærgerligt, at fællesskabet Vestsjællands Brandvæsen skærer ned, så det bliver nødvendigt for kommunen selv at tilkøbe:

- Det kan man jo godt undre sig lidt over. Og hvor blev de lovede besparelser i Vestsjællands Brandvæsen af? Men det kan blive nødvendigt, at vi selv investerer i en liftvogn.

De Konservatives gruppeformand Per Hovmand siger, at spørgsmålet endnu ikke er diskuteret i byrådsgruppen, men at han regner med, at det snart vil ske:

- Personligt har jeg brug for mange flere oplysninger, inden jeg kan tage stilling. Fordele og ulemper skal vejes op. Alle muligheder undersøges. Beregninger stilles op. Under det også om vi skal blive i fællesskabet. Man ville da være et skarn, hvis man ikke gik efter den bedste løsning til den bedste pris.

Heller ikke i Venstre er der taget endelig stilling til spørgsmålet, siger partiets gruppeformand Rolf Clausen:

- Men det er noget, vi skal se på. Vi har jo haft et godt beredskab i Sorø, og nu skal der findes en fællesnævner i Vestsjællands Brandvæsen. Jeg tror stadig, at fællesskabet var den bedste løsning, men nu må vi jo se, hvor preset vi bliver.

Socialdemokraternes Anne Madsen (S) mener også, at udviklingen i Vestsjællands Brandvæsen skal følges nøje:

- Vi har jo haft et rigtigt velfungerende beredskab i Sorø, og nu skal vi passe på, at det ikke bliver helt rundbarberet. Det er vigtigt, at vi stadig har et velfungerende beredskab med motiverede ansatte. Brandfolkene yder jo en særlig form for indsats, og vi er vanvittigt afhængige af dem, siger Anne Madsen.

Omkring liftvognen er hun også umiddelbart positiv:

- Det vil formentlig blive et forslag, vi stemmer for.

Samtlige byrådsmedlemmer er i øvrigt sammen med byrådsmedlemmerne i de øvrige medlemskommuner inviteret til orienterende stormøde i Vestsjællands Brandvæsen den 28. juni.