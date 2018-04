Brandvæsen satser på nabohjælp

I de bilag, der ligger til de foreslåede besparelser på brandstationen i Sorø, kan man se, at Vestsjællands Brandvæsen vil forsøge at indgå aftaler med brandvæsnerne i Slagelse og Ringsted om udryknings-assistance til Sorø, når der er behov for det, ligesom man håber, at Sorø ved behov kan rekvirere redningslift fra en af de to nabobyer. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Statistikken viser, at Sorø har benyttet to udrykningsenheder til samme brand fire gange i perioden 2014-17. Andre fire gange har der i samme periode været brug for anden udrykningsenhed, fordi der var to opgaver på samme tid.

Brandstationen i Sorø skal have to slukningsenheder for at kunne leve op til sine forpligtigelser i forhold til gaslageret i Stenlille. Nedlægges den ene enhed, vil Vestsjællands Brandvæsen benytte stationen i Tølløse som enhed nummer to. Ledelsen i Vestsjællands Brandvæsen mener, at stationen i Sorø også efter en nedskæring kan leve op til sin forpligtigelse over for Storebælts tunnellen. Her skal Sorø ved katastrofe eller øvelse møde med en autosprøjte plus en tankvogn. Stiller Sorø-mandskabet i Korsør, må der stand by-mandskab ude fra til Sorø, hvis uheldet samtidig skulle være ude her.