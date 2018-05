Borgmester Gert Jørgensen stod i spidsen for et velfungerende og robust brandvæsen, indtil byrådet som en følge af en beslutning i Folketinget gik ind i Vestsjællands Brandvæsen. Nu ser Sorø ud til at komme til at betale prisen for at være den lille i et stort samarbejde. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Brandvæsen: Sorø står til at blive taberen

Sorø - 24. maj 2018 kl. 17:53 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Gert Jørgensen erkender, at Sorø i øjeblikket kigger på, hvad der vil være af konsekvenser ved at trække sig ud af Vestsjællands Brandvæsen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det bliver et spændende møde i Beredskabskommissionen fredag, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Vi står til at miste alt, men beslutningen er jo altså ikke truffet endnu. Vi skulle i Sorø reducere med 15 pct. og har nået de ni pct. inden de seneste spareforslag.

- Så længe, der ikke foreligger nogen konkret beslutning i Beredskabskommissionen, kan Preben Lund og jeg, der repræsenterer Sorø Kommune, ikke forelægge noget for byrådet, men byrådet er naturligvis orienteret. Når beslutningen er truffet i kommissionen, bliver det op til byrådet at taget stilling til, hvad der skal ske. Det er i sidste ende byrådets afgørelse, hvad vi i Sorø Kommune vil gå med til, fortsætter han.

- En mulighed er naturligvis at trække i nødbremsen og melde os ud af Vestsjællands Brandvæsen, og jeg vil da godt erkende, at jeg har gjort mig nogle tanker, ligesom vi er ved at undersøge de helt konkrete konsekvenser.

I givet fald kan Sorø Kommune opsige sit engagement i Vestsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2019. Opsigelsesperioden er et år, så udtrædelsen kan få effekt fra 2020.

Sorø Kommune står som nævnt til at blive den store taber, når Beredskabskommissionen fredag samles til møde. Administrationen i Vestsjællands Brandvæsen har kigget på argumentationen fra det seneste kommissionsmøde, og det har ikke ændret et komma på Sorøs situation.

Sorø Kommune er en »lilleput« i samarbejdet, og administrationen peger i sine indstillinger på, at det netop er brandvæsnet i Sorø, der skal være »prügelknabe«. Sorø står nemlig til at miste alt, hvad der fra start har været foreslået.

I dagsordenen til mødet anbefaler administrationen, at Sorø skal miste sit 2. udrykningshold, så der fremover kun vil være ét hold. Det vil give vanskeligheder, hvis der sker flere ulykker samtidig - og det vil også kunne skabe problemer i forhold til, at udrykningsholdene generelt set reduceres. Hidtil har førsteudrykningen bestået af en holdleder og syv brandmænd. Fremover bliver det en holdleder og fem brandmænd.

Brandvæsnet i Sorø har otte gange inden for de seneste tre år benyttet to udrykningshold og dermed også to sprøjter samtidig. Udover det har Sorø forpligtigelser overfor Storebælstforbindelsen og for gaslageret i Stenlille. I sidstnævnte tilfælde skal Sorø kunne stille med to udrykningshold og to sprøjter samtidig. Reduktionen i Sorø vil medføre, at det bliver stationen i Tølløse, der skal stille sprøjte nummer to. Vestsjællands Brandvæsen har den opfattelse, at Sorø trods reduktionen fortsat kan leve op til sine forpligtigelser på Storebælt.

I øvrigt vurderer administrationen, at Sorø hurtigt kan få hjælp fra Slagelse og Ringsted, ligesom stationen i Ruds Vedby og stationen i Tølløse dækker en del af området.

Holbæk stod også til at miste anden udrykningshold, men i Holbæk benytter man anden udrykningsenhed cirka fem gange om året. Dertil kommer, at byen har et stort sygehus. Derfor står Holbæk nu til at bevare sit 2. udrykningshold.

Redningsliften står Sorø også til at miste. Den skal flyttes til Holbæk, og så skal Holbæks lift sælges. Vestsjællands Brandvæsen vil dermed fremover have to redningslifte - den anden er placeret i Kalundborg.

I et andet punkt på dagsordenen kan man i øvrigt læse, at brandvæsnet i Kalundborg hidtil har været underdimensioneret i forhold til det erhvervsliv, der er i området.

Det ser nu ud til, at de øvrige kommuner kommer til at finansiere Kalundborg Kommunes svigt på det område. Alt efter hvilken model, der vælges, kommer Kalundborg Kommune til årligt at skulle mellem cirka 4 og næsten 10 mio. kr. til at få rettet op på tingene.

Det harmonerer dårligt med sparekravet på 2 mio. kr., som Sorø skal finansiere en god del af.