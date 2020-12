Brandstation klar til nytår

I den forbindelse er der fundet to nye fuldtidsansatte til brandstationen i Sorø, der fremover vil have fire fuldtidsansatte plus de mange deltidsbrandmænd, der er tilknyttet.

Nyansat er også assistent Michael Hansen, der kommer fra et job som deltidsbrandmand i Hvalsø. De to øvrige fuldtidsansatte på stationen er Louise Kristensen, der er beredskabsinspektør med ansvar for den forebyggende afdeling. Og Jesper Sloth, der er beredskabsmester med ansvar for operativ drift.